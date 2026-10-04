Rashad al-Alimi, čelnik Predsjedničkog vijeća (PLC), koje podupire Saudijska Arabija, objavio je u nedjelju početak velike ofenzive protiv Ansar Alaha s ciljem povratka izgubljenog teritorija. Očekuje se da će to dovesti do novih borbi oko Taiza, koji je već poprište nekih od najnovijih sukoba, piše Al Jazeera.