Ansar Alah protiv Saudijaca
MAPA / Rasplamsala se borba za ključnu pokrajinu, evo zašto bi se tamo mogla odlučiti sudbina Jemena
Međunarodno priznata jemenska vlada i Ansar Alah, pokret koji uživa potporu Irana, vode žestoku borbu za pokrajinu Taiz, strateški važno područje na jugozapadu zemlje.
Rashad al-Alimi, čelnik Predsjedničkog vijeća (PLC), koje podupire Saudijska Arabija, objavio je u nedjelju početak velike ofenzive protiv Ansar Alaha s ciljem povratka izgubljenog teritorija. Očekuje se da će to dovesti do novih borbi oko Taiza, koji je već poprište nekih od najnovijih sukoba, piše Al Jazeera.
Promatrači i analitičari navode da Ansar Alah pokušava učvrstiti svoje položaje nakon što je prošlog mjeseca zauzeo velik dio jemenske obale Crvenog mora. Za vladu borba za Taiz predstavlja stratešku i egzistencijalnu borbu za kontrolu nad zemljom.
Evo što zasad znamo.
Zašto je Taiz važan?
Pokrajina Taiz najnaseljenija je regija Jemena, s gotovo 4,5 milijuna stanovnika. Ravničarski zapadni obalni dio izlazi na Crveno more, a obuhvaća lučki grad Moku i strateški važan tjesnac Bab al-Mandab.
Ansar Alah zauzeo je ta obalna područja u iznenadnoj i munjevitoj ofenzivi početkom rujna, što je izazvalo strahovanja da bi pokret mogao blokirati međunarodni pomorski promet kroz tjesnac. Tim su područjem prolazili i ključni opskrbni pravci prema Taizu.
Velik dio pokrajine nalazi se u jemenskom gorju i ostaje predmet borbe između dviju strana. Glavni grad pokrajine, Taiz, smješten je između nekoliko planina i nalazi se pod nadzorom vladinih snaga. Jedan je od najmnogoljudnijih gradova u Jemenu i važan izvor legitimiteta jemenske vlade.
Pokrajina se nalazi između sjevera Jemena, koji kontrolira Ansar Alah, i juga pod nadzorom vlade. Napredovanje Ansar Alaha prijeti odsijecanjem vladinih snaga od Adena, južnog obalnog grada u kojem su smještene ključne državne institucije.
Ibrahim Jalal, viši istraživač i politički savjetnik, rekao je za Al Jazeeru da je Taiz grad od goleme društvene, političke, gospodarske i vojne važnosti za cijeli Jemen.
„Pokušaj Ansar Alaha da izolira i stegne obruč oko grada ima za cilj osigurati njihove teritorijalne dobitke na obali Crvenog mora sve do Bab al-Mandaba, kao i dodatno pojačati pritisak na Lahij, Aden i velik dio juga“, rekao je Jalal.
„Ansar Alah trenutačno nastoji proširiti svoju teritorijalnu kontrolu duž nekadašnjih granica Sjevernog Jemena, odnosno želi ukloniti sve preostale male džepove otpora kako bi učvrstio kontrolu.“
Taiz je jedan od gradova za koje se tijekom rata vodilo najviše borbi, počevši nedugo nakon što su snage Ansar Alaha u rujnu 2014. zauzele glavni grad Sanu.
Tisuće civila ubijene su tijekom razorne opsade i napada Ansar Alaha na grad, dok su vladine snage između 2015. i 2022. odbile niz napada.
Borbe su usredotočene na Jabal Han, planinu koja se uzdiže zapadno od Taiza, kao i na važnu cestu koja vodi prema gradu.
Kontrola nad tom planinom omogućila bi Ansar Alahu napade na ljude i opskrbne konvoje koji u Taiz ulaze s jugozapada, rekao je Saeed Thabet, voditelj Al Jazeerina ureda u Jemenu.
Tko trenutačno ima prednost?
U borbi za Taiz zasad nema jasnog pobjednika, a promatrači situaciju opisuju kao pat-poziciju.
Al Jazeerin Mohammed al-Qadi, koji izvještava iz grada, rekao je da su vladine snage posljednjih dana izvele desetke zračnih napada na baze i položaje Ansar Alaha diljem Taiza.
Borci Ansar Alaha pokušavaju napredovati prema gradu pod zaštitom intenzivne vatre iz topništva, tenkova i minobacača te raketa Kaćuša.
U okolici Taiza mogla se čuti topnička paljba, dok su stanovnici pozivali na evakuaciju, izvijestila je u nedjelju iz grada Al Jazeerina Maha Ali.
Lokalne vlasti istoga su dana izvijestile da je granata pogodila stambeno područje u Dhubabu i usmrtila dijete staro samo 14 dana. U drugim napadima ranjeni su civili.
Vladine snage također topništvom gađaju položaje Ansar Alaha oko grada.
Izravne borbe sada su stigle i do ruralnih područja na rubovima Taiza. Stanovnici se na vlastitu inicijativu bore protiv pokušaja boraca Ansar Alaha da se infiltriraju u sela i planinska područja oko Taiza, naveo je lokalni izvor.
Najteže borbe vode se na zapadnom pravcu prema gradu, gdje vladine snage pružaju snažan otpor na Jabal Hanu.
Jemenske vladine snage u nedjelju su objavile da su ostvarile teritorijalne dobitke u borbama protiv Ansar Alaha, tvrdeći da su zauzele nekoliko područja, među kojima i utvrdu u Samai.
Vojno zapovjedništvo u Taizu također je priopćilo da su njegove snage odbile napade Ansar Alaha na Jabal Han, Hazran i druge položaje zapadno od grada.
Glasnogovornik jemenske vojske Majed al-Nuzaili rekao je da su vladine snage izvele desetke operacija koristeći zrakoplove, dronove, topništvo, projektile i snajperiste, pri čemu su, prema njegovim tvrdnjama, Ansar Alahu nanesene stotine gubitaka. Al Jazeera nije mogla neovisno potvrditi te tvrdnje.
Početkom rujna Ansar Alah uspio je neočekivano brzo i uz ograničen otpor proširiti kontrolu nad jemenskom obalom Crvenog mora.
U Taizu se, međutim, suočio s mnogo snažnijim otporom vladinih snaga.
Jedan od ključnih razloga jest povezanost i koordinacija između vladinih snaga i lokalnih plemena. Al Jazeerin Yasser Hassan izvijestio je da su pripadnici lokalnih plemena sudjelovali u nedjeljnom zauzimanju utvrde Samaa.
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