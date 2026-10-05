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rat u Jemenu

"Savez iz Meke" dogovorio brzo raspoređivanje snaga u Saudijskoj Arabiji

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Hina
|
05. lis. 2026. 22:30
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Royal Saudi Air Force fighter aircrafts fly over during an airshow marking Saudi Arabia's 95th National Day celebrations in Banban at the edges of Riyadh on September 23, 2025.
Fayez Nureldine / AFP

Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su se u ponedjeljak da odmah krenu u provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju "brzo raspoređivanje" dogovorenih vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji, objavile su tri zemlje u zajedničkom priopćenju koje je objavilo pakistansko ministarstvo vanjskih poslova.

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Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu, a provest će se prema "odobrenim aranžmanima" i nacionalnim zakonima triju zemalja, navodi se u priopćenju.

Sastanak je "potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s brutalnim napadima na Kraljevinu i sveta mjesta", objavio je saudijski ministar obrane na platformi X.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskog Ansar Alaha, priopćila je u četvrtak da je ta skupina povezana s Iranom napala stanicu za distribuciju električne energije u saudijskom gradu Medini, koja opskrbljuje strujom Prorokovu džamiju, jedno od najsvetijih mjesta islama.

Tri su zemlje u kolovozu potpisale Sporazum o zajedničkoj obrani iz Meke, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve. U tada objavljenom sporazumu nisu navedene pojedinosti o vojnim obvezama ili obrambenim dužnostima svake pojedine zemlje.

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ansar alah hutisti jemen obrambeni savez iz meke saudijska arabija sveta mjesta islama zajednička obrana

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