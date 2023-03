Politolog: Uloga spasitelja rezervirana za premijera, ministri to ne mogu biti

Podijeli :

Politolog Jakov Žižić gostovao je u N1 Studiju u kojem je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore.

“Onaj tko kontrolira s kim država jako puno radi po pitanju gospodarstva, taj sigurno ima i puno lakši ulaz kod premijera. Zato ministar Davor Filipović mora paziti kom se suprotstavlja. Vladi je nekako najvažnije da se priča s Agrokorom završi, bitno im je da oni riješe taj problem s najboljom solucijom i nije dobro da im se vuku repovi. Ivica Todorić se tu još uvijek bori za svoju čast, no njima je bitno samo da se vidi da oni riješavaju probleme”, rekao je politolog Jakov Žižić.

Navodi kako misli da Vlada namjerno polako pušta probleme u javnost pa se onda tempira njihovo rješavanje.

“Ideja je da se Andrej Plenković predstavi kao netko tko se najbolje nosi s problemima. Oni će se polako pustiti i onda će on uskočiti s nekim svojim rješenjem. Mislim da su svi akteri u procesima pregovaranja svjesni da je odlučivanje centralizirano. Tu se radi o monarhijskom procesu odlučivanja. Premijeru nije problem uplesti se u resor nekog ministra”, rekao je pa je dodao: “Ključno je da postoji ključna osoba za koju se stvori dojam da riješava probleme i to HDZ-u služi kao motiv za pobjedu na izborima. Ako ministri pristanu na piramidu, oni se lišavaju odgovornosti. Uloga spasitelja je rezervirana za premijera, ministri to ne mogu biti”.

Žižić smatra kako je prva pogreška opozicije ta da se trudi pronaći karizmatičnu osobu koja će parirati Plenkoviću.

“No, takav kapital ne možete steći ako nemate moć. Druga stvar u kojoj opozicija griješi su upozoravanja na korupcijske afere, a ljudima nije toliko stalo do toga.

Nije ideja da stalno ljudima govorite o tome jer oni to ne shvaćaju na takav način. Nužno je usredotočiti se na one koji ne izlaze na izbore. Opozicija tu mora tražiti ljude, nije ideja samo govoriti o korupciji. Vraćanje birača u politiku može se postići vraćanjem dostojanstva u politiku”, kazao je.

