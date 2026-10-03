smanjena opskrba
Čelnici G7 dogovorili puštanje nafte iz kriznih zaliha
Čelnici G7 u petak su dogovorili puštanje 100 milijuna barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi nakon američkog pritiska na Europu, dok je opskrba smanjena zbog iranskih ograničenja pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.
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Međunarodna agencija za energiju (IEA) priopćila je u subotu da su njezine države članice dosad iz strateških rezervi pustile 325 milijuna barela nafte i naftnih derivata, od ukupno 400 milijuna barela obećanih u ožujku, piše Euronews.
Novi podaci objavljeni su dan nakon što su čelnici G7, u priopćenju koje je objavio ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, dogovorili da će u koordinaciji s IEA-om odmah pustiti na tržište 100 milijuna barela dizela i sirove nafte. Odluka je uslijedila nakon američkog pritiska na Europu da posegne za svojim rezervama i ublaži zabrinutost zbog opskrbe izazvanu američko-iranskim ratom.
G7 nije naveo uključuje li tih 100 milijuna barela preostalih 75 milijuna barela iz obveze IEA-e preuzete u ožujku ili je riječ o dodatnoj količini.
IEA je u priopćenju naveo da je „dosad pušteno oko 325 milijuna barela u sklopu zajedničke akcije IEA-e najavljene 11. ožujka, što predstavlja više od 80 posto od prvotno obećanih 400 milijuna barela“.
Administracija Donalda Trumpa vrši pritisak na saveznike da puste dizel iz strateških rezervi kako bi ublažili nagli rast cijena tog goriva, koji se osjeća u SAD-u i drugim zemljama.
Rat na Bliskom istoku smanjio je opskrbu dizelom, pri čemu Iran ograničava pomorski promet kroz Hormuški tjesnac kao odgovor na američke i izraelske napade
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