Novi podaci objavljeni su dan nakon što su čelnici G7, u priopćenju koje je objavio ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, dogovorili da će u koordinaciji s IEA-om odmah pustiti na tržište 100 milijuna barela dizela i sirove nafte. Odluka je uslijedila nakon američkog pritiska na Europu da posegne za svojim rezervama i ublaži zabrinutost zbog opskrbe izazvanu američko-iranskim ratom.