Bliski istok gori, evo kako će to utjecati na cijene goriva

Posljedice za cijene rafiniranih naftnih derivata osobito su izražene. Cijena dizela u SAD-u dosegnula je rekordnu razinu od više od šest dolara po galonu, što nije samo posljedica sukoba na Bliskom istoku nego i rata u Europi, gdje Rusija i Ukrajina razmjenjuju udare na međusobnu energetsku infrastrukturu, pri čemu su pogođeni i ruski rafinerijski kapaciteti. Ben Cahill, nerezidentni suradnik Atlantic Councila, nedavno je procijenio da se pomorski izvoz rafiniranih naftnih derivata iz Rusije i s Bliskog istoka od veljače 2026. smanjio s približno osam milijuna na četiri milijuna barela dnevno.