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Trump očekuje nove pregovore s Iranom nakon što je odbacio prijedlog Teherana
Američki predsjednik President Donald Trump rekao je da očekuje da se daljnji pregovori s Iranom održe sljedeći tjedan, dan nakon što je odbacio iranski prijedlog za otvaranjem Hormuškog tjesnaca.
"Žele sporazum, no to nije sporazum kojeg ja želim dogovoriti", prenio je portal Axios Trumpove riječi iz telefonskog poziva u nedjelju.
Axios je rekao da su dva regionalna izvora potvrdila planove za pregovore, rekavši američkom mediju da bi nova runda neizravnih pregovora mogla početi već u ponedjeljak.
Američki i iranski predstavnici sastali su se na pregovorima po prvi put u nekoliko mjeseci prije nekoliko dana na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Trumpov glavni pregovarač Steve Witkoff rekao je da su pregovori obavljeni preko posrednika.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči potom je rekao da je Teheran poslao Washingtonu sedmodnevni plan preko Katara o otvaranju Hormuškog tjesnaca, strateški važnog prolaza koji je sada središnja točka sukoba između SAD-a i Irana. "Mogu prihvatiti ovaj sedmodnevni plan i na kraju će Hormuški tjesnac biti otvoren", rekao je Arakči.
Rekao je da se u dijelu prijedloga zahtijeva od SAD-a da pristane na određene uvjete. Prema Wall Street Journalu, to uključuje ukidanje američke pomorske blokade.
Trump je u subotu odbacio prijedlog, rekavši da je ponuda neprihvatljiva. Rekao je da američka pomorska blokada stavlja gospodarski pritisak na Iran prekidom prihoda od izvoza energenata.
Američki veleposlanik pri UN-u, Mike Waltz, rekao je u nedjelju da je SAD odbacio prijedlog jer Teheran postavlja preduvjete, uključujući i ukidanje sveobuhvatnih sankcija i pristup zamrznutim milijardama dolara.
"Tražili su sve unaprijed", rekao je Waltz američkoj televiziji CNN, rekavši da se Iran složio početi pregovarati nakon što se ispune ti zahtjevi. Trump nije bio uvjeren da će Iran istinski pregovarati po pitanju okončanja svoga nuklearnog programa, rekao je Waltz.
U svojim komentarima Axiosu, Trump je navodno rekao da bi se SAD prije godinu dana složio s iranskim prijedlogom, no rekao je da su iranski dužnosnici "precijenili svoju poziciju."
Kratko nakon početka rata, Iran je prijetnjama i napadima gotovo u potpunosti obustavio promet tjesnacem. Cijene nafte i plina na svjetskim tržištima naglo su skočile kao posljedica toga.
Prije početka rata s Iranom, kojeg su SAD i Izrael zajednički pokrenuli krajem veljače, prolaz tjesnacem uvelike je tekao neometano. Oko jedna petina globalne potražnje za naftom prolazila je kroz Hormuški tjesnac, koji je također važan za prijevoz ukapljenog prirodnog plina i gnojiva.
Sjedinjene Države odgovorile su na iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca vlastitom blokadom iranskih pomorskih luka, u nastojanju da izvrše gospodarski pritisak.
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