FOTO / Albanska policija ispalila suzavac nakon što su prosvjedi postali nasilni

Nemiri, koji su uslijedili nakon višemjesečnih uglavnom mirnih ljetnih prosvjeda protiv razvoja luksuznog projekta na obali, iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa,predstavlja dosad najveći izazov za Ramu, koji je na vlasti od 2013., a prošle je godine osvojio četvrti mandat.