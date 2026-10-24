Google razbjesnio Fince: Nezakonito je posjekao stotine tisuća stabala da bi gradio podatkovne centre

Prema pisanju britanskog Guardiana, na području Muhosa, na sjeveru Finske, posječeno je približno 250.000 stabala na površini od oko 330 hektara. Na drugoj lokaciji, u Otanmäkiju, procjenjuje se da je uklonjeno još oko 150.000 stabala, što znači da bi ukupan broj mogao dosegnuti 400.000.