RADOVI SU OBUSTAVLJENI
Google razbjesnio Fince: Nezakonito je posjekao stotine tisuća stabala da bi gradio podatkovne centre
Američki tehnološki div Google našao se na udaru kritika u Finskoj nakon što su za potrebe izgradnje novih podatkovnih centara posječene stotine tisuća stabala.
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Finske vlasti zaustavile su radove zbog nepravilnosti povezanih s procjenama utjecaja na okoliš, a slučaj je izazvao raspravu o ekološkoj cijeni razvoja digitalne infrastrukture, prenosi Guardian.
Prema pisanju britanskog Guardiana, na području Muhosa, na sjeveru Finske, posječeno je približno 250.000 stabala na površini od oko 330 hektara. Na drugoj lokaciji, u Otanmäkiju, procjenjuje se da je uklonjeno još oko 150.000 stabala, što znači da bi ukupan broj mogao dosegnuti 400.000.
Bez procjene utjecaja na okoliš
Riječ je o procjenama organizacija za zaštitu prirode, a ne o službeno potvrđenom broju posječenih stabala.
Problem je nastao jer su radovi provedeni prije dovršetka potrebnih postupaka procjene utjecaja na okoliš. Finska nadzorna agencija LVV zbog toga je naredila obustavu radova na obje lokacije.
Finska ministrica okoliša Sari Multala izjavila je da se u ovom slučaju nije postupalo u skladu sa zakonom. Policija istražuje moguće kazneno djelo, no konačna odluka o eventualnoj nezakonitosti sječe i odgovornosti uključenih još nije donesena.
Google se ispričao zbog nastale situacije, ali tvrdi da je postupao u skladu sa svojim tumačenjem važećih propisa.
Slučaj je otvorio pitanje utjecaja sve veće potražnje za podatkovnim centrima na okoliš. Takva infrastruktura, koja je ključna za internetske usluge, računalstvo u oblaku i razvoj umjetne inteligencije, zahtijeva velike površine zemljišta i znatne količine električne energije.
Finska je zbog hladnije klime i dostupnosti električne energije privlačna lokacija za izgradnju podatkovnih centara. Međutim, krčenje velikih šumskih površina za potrebe takvih projekata izaziva zabrinutost zbog gubitka prirodnih staništa i utjecaja na okoliš.
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