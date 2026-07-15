OSNIVA SE POSEBAN URED
Ova zemlja je odlučila stati na kraj AI kompanijama: Ograničava im potrošnju vode u podatkovnim centrima
Australska vlada namjerava podatkovnim centrima ograničiti potrošnju vode i naložiti im da budu neto proizvođači energije, rekao je premijer Anthony Albanese, najavivši osnivanje posebnog vladinog ureda za umjetnu inteligenciju (AI).
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Australska vlada osnovat će "Ured za AI", koji će upravljati razvojem australskih standarda za AI i koordinirati mjere ministarstava u jedinstveni vladin pristup sektoru.
"Dosad smo reagirali za svaki slučaj zasebno i za svaki sektor zasebno", rekao je Albanese u srijedu u Sydneyju.
Kucnuo je čas da odredimo kako će umjetna inteligencija izgledati u Australiji, istaknuo je premijer, dodavši da više nije upitno hoće li i kada AI preobraziti australsko gospodarstvo jer se to već dogodilo.
Najavljeni vladin pristup prvi je takve vrste u svijetu i trebao bi Australiji zajamčiti status privlačne destinacije za ulaganja u AI, rekao je Albanese, budući da određuje jasne kriterije za odobravanje projekata te jednostavniji postupak usklađivanja sa zakonodavstvom.
"Naši australski standardi odredit će jasna pravila za velike podatkovne centre, za lokaciju njihove gradnje i za njihovu potrošnju energije i vode", kazao je premijer, dodavši da će zakoni biti upućeni parlamentu početkom iduće godine.
Australija se nastoji profilirati kao predvodnik u sektoru AI-ja i kao globalno središte za podatkovne centre, no javnost istodobno traži strožu regulativu u uvjetima sve raširenije primjene tehnologije u gospodarstvu u cjelini.
Australska javnost strahuje da bi širenje tehnologija umjetne inteligencije moglo dovesti do gašenja radnih mjesta i viših troškova energije. Izvor su bojazni i moguće povrede sigurnosti i intelektualnog vlasništva i rizici po okoliš, s obzirom na širenje podatkovnih centara koji troše ogromne količine vode.
"Val podatkovnih centara koji je pokrenuo AI snažno će utjecati na naš energetski sustav i ako ga ne zauzdamo, (...) mogao bi donijeti skok cijena i neobuzdano zagađenje okoliša", rekla je izvršna direktorica think tanka Climate Council Amanda McKenzie.
Australija trenutačno ne regulira AI posebnim zakonima, već se oslanja na niz zakona o privatnosti i o zaštiti potrošača, te na etički okvir za AI koji se primjenjuje na dobrovoljnoj bazi, napominje Reuters.
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