Gudelj: Zbog Pantheona struja građanima neće poskupjeti

Za usporedbu, Zagreb godišnje troši oko 3,2 teravatsata, a krajnjim je kupcima u Hrvatskoj prošle godine prodano oko 17,4 teravatsata električne energije, naveo je Gudelj. Napomenuo je da treba razlikovati maksimalnu priključnu snagu kampusa, koja iznosi 1000 megavata, od stvarne potrošnje. Ona će ovisiti o popunjenosti centra i rasti postupno, kako se budu puštali u pogon pojedini dijelovi.