“Invazija na Gazu je navodno odgođena zbog vremena, ali mislim da je prognoza došla iz Bijele kuće”

ashraf amra / AFP / Profimedia

Vlado Vurušić, vanjskopolitički novinar Jutarnjeg lista bio je gost Newsnighta u kojem je kometirao sukob između Hamasa i Izraela.

“Cijela ta situacija je prilično čudna i zanimljiva. Navodno je zbog vremenskih uvjeta odgođena invazija, ali mislim da je ta prognoza došla iz Bijele kuće. Pretpostavlja se da je rečeno Benjaminu Netanayhuu da malo stane na loptu. Pretpostavlja se i da će doći do upada na pojas Gaze, ali Amerikanci sigurno žele spriječiti bilo kakvo veliko krovoproliće i žrtve među civilima. Uništenje Hamasa može proći, ali da ne dođe do stradanja pelestinskih civila, a pogotovo da to ne izazove pobudu da to bude rat s Muslimanima”, kazao je novinar Vlado Vurušić.

Navodi da bi to dovelo do problema, prije svega na Bliskom Istoku.

Bivši izraelski obavještajac: “Nismo shvatili ciljeve Hamasa, ovo će potrajati mjesecima…” Jakovina: Opasna je Netanyahuova izjava da Židovi mogu biti sigurni samo u Izraelu

“Čim je Hezbollah tu, znači da je i Iran. Bez obzira na sve prosvjede u svijetu, nijedna arapska zemlja koja priznaje Izrael te odnose nije dovela u pitanje. Dok sad razgovaramo, u Kairu se igra prijateljska utakmica Kaira i Alžira. Sigurno da će tih 300 tisuća vojnika uz Pojas gaze biti upotrijebljen. Vjerojatno je pokrenuta diplomatska akcija da se sukob ne proširi. Nepredvidivo je kako će reagirati Iran. Hezbollah može napasti, oni su stariji rat Hamasa”, kazao je pa je dodao: “Oni su u svakom slučaju bolje naoružani nego bilo koja druga vojna formacija u samom Libanonu. Pitanje je kako će se postaviti Palestinci na Zapadnoj obali. Cilj je uništiti Hamas. Pojas Gaze je najaseljenije područje na svijetu. Da baciš kamen pogodio bi nekoga, a kamoli ne metak”.

Vurušić kaže da su ultra radikali koalicijski partneri u Izraelskoj vladi.

“Oni se međusobno radikaliziraju. Ta je situacija na neki način spasila Benjamina Netanyahua. Hamas je na neki način produžio njegov politički život, ali pretpostavljam da će kasnije pasti. Odgovor je svakako bio osvetnički, teško je govoriti ima li on opravdanje na takav način. Hamas možemo nazvati teroristima, ali i ovo bombardiranje civilnih ciljeva na strani Palestinaca svakako spada u nešto što spada kao ratni zločin i zločin iz osvete. Nažalost, pojas Gaze je takav da na tako malom prostoru živi toliki broj ljudi”, rekao je.

Za kraj kaže da je ovo situacija koja najviše koristi Rusiji jer su skrenuli pažnju.

“Vladimiru Putinu ovo koristi iz dva razloga. Fokus SAD-a se usmjerio na Bliski Istok, a drugo je to što mu odgovara strah europskih zemalja s velikim muslimaskim zajednicama koje se boje da tamo ne dođe do sukoba. Iran je njegov saveznik što mu također odgovara. Neki su rekli da je Hamasov napad na Izrael orkestrirao Iran, a da je potaknut iz Moskve. Nema čvrstih dokaza, ali ne treba ga potpuno staviti po strani”, zaključio je.

