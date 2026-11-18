STROGA PRAVILA
Još jedna europska zemlja ograničava društvene mreže za djecu
Italija je nova u nizu zemalja koje maloljetnicima kane ograničiti pristup društvenim mrežama, slijedeći tako primjer država poput Australije, Brazila i Grčke, a očekuje se da će parlament do kraja godine odobriti vladinu uredbu o tome.
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Djeci mlađoj od 13 godina bit će zabranjeno posjedovanje računa na društvenim mrežama.
Maloljetnicima u dobi od 13 do 15 godina korištenje će biti dopušteno samo ako su njihovi računi povezani s računom jednog od roditelja.
Samostalni računi maloljetnicima će biti dopušteni od 16. godine. Ove su mjere dio amandmana na sigurnosnu uredbu o kojoj se raspravlja u parlamentu, čije se usvajanje očekuje do kraja prosinca.
Amandman, u koji je Reuters imao uvid, još nije službeno predstavljen, ali ima potporu desničarske koalicije premijerke Giorgie Meloni.
"Ovaj bi amandman mogao biti prekretnica..."
Prema parlamentarnim izvorima, gotovo je sigurno da će biti usvojen. "Ovaj bi amandman mogao biti prekretnica za sve roditelje koji se bore s digitalnom ovisnošću svoje djece, kao i za same maloljetnike", rekao je Fabio Rampelli, zastupnik iz stranke Fratelli d'Italia, premijerke Giorgie Meloni.
Prema trenutačnom prijedlogu, koji bi se za vrijeme parlamentarne rasprave još mogao mijenjati – obrazovne aplikacije izuzete su od zabrane.
Izvori tvrde da će tvrtke koje upravljaju društvenim mrežama morati provjeravati dob svojih korisnika, slijedeći smjernice koje će izraditi talijanski regulator za telekomunikacije (AGCOM) u roku od devet mjeseci od stupanja uredbe na snagu.
Tvrtke koje upravljaju društvenim mrežama suočit će se sa zahtjevima za izmjenom svojih algoritama zbog sve veće zabrinutosti u cijelom svijetu da njihove platforme pridonose krizi mentalnog zdravlja među djecom.
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