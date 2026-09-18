Treba li djeci zabraniti društvene mreže? Stručnjaci upozoravaju na veliki problem

"Ne vidim kako bi moglo funkcionirati da sve to prepustimo platformama da same reguliraju. One od toga žive. Zato se moramo orijentirati na psihologiju djece, na sadržaje izvan online svijeta, roditeljsku kontrolu, tehnička rješenja i edukaciju. U potpunosti podržavam da reguliramo platforme, kao što reguliramo i druge stvari. To je jedna od prednosti Europske unije, da brinemo o društvu i ranjivim skupinama, u ovom slučaju djeci. Ali to nam nije dovoljno. Moramo govoriti o tome što znači sustavan pristup i odgovornost svih u lancu, a ne samo o tome hoćemo li neku mrežu kazniti."