najavila von der Leyen
EU planira zabranu društvenih mreža za sve mlađe od 13 godina
Europska unija planira zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina te uvesti ograničenja za stariju djecu, najavila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
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Plan o uvođenju jedinstvenih pravila na razini EU-a dolazi nakon što je nekoliko država članica već uvelo ograničenja korištenja društvenih mreža za tinejdžere, u jeku globalnih nastojanja da se djeci ograniči pristup takvim platformama. Australija je u prosincu 2025. postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina.
"Bez društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Bez osobnog računa za mlađe od 15 godina", rekla je von der Leyen tijekom govora o stanju Unije u Strasbourgu u Francuskoj.
EU bi 13-godišnjacima i 14-godišnjacima omogućio korištenje "mini računa" pod roditeljskim nadzorom i s ograničenim funkcijama, dodala je. Korištenje takvih računa bilo bi ograničeno na jedan sat dnevno, piše CNN.
Von der Leyen najavila je da će Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, u četvrtak predložiti novi zakon pod nazivom Kids Act. Prema tom prijedlogu, teret dokazivanja bio bi prebačen na platforme društvenih mreža, koje bi morale dokazati da su sigurne za maloljetnike.
"Svjesna sam da mnogi smatraju kako je moć velikih tehnoloških kompanija golema i da ju je nemoguće ograničiti. Ne slažem se", rekla je von der Leyen.
"Europa ima moć djelovati. Mi smo ti koji određujemo pravila, a ne velike tehnološke kompanije."
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