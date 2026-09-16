EU planira zabranu društvenih mreža za sve mlađe od 13 godina

Plan o uvođenju jedinstvenih pravila na razini EU-a dolazi nakon što je nekoliko država članica već uvelo ograničenja korištenja društvenih mreža za tinejdžere, u jeku globalnih nastojanja da se djeci ograniči pristup takvim platformama. Australija je u prosincu 2025. postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina.