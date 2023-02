Podijeli :

Tanjug/ AP/ Manuel Balce Ceneta

Američki predsednik Joe Biden došao je u iznenadni posjet Ukrajini, a do Kijeva je tajno stigao vlakom od granice s Poljskom, objavio je The New York Times. Svi kapaciteti su bili upregnuti da se ovaj posjet sakrije, a Bijela kuća je u nedelju navečer objavila predsjednikov raspored, prema kojemu je on u ponedjeljak u Washingtonu, iako je bio već pola svijeta daleko.

Posjet Kijevu držao se u strogoj tajnosti iz sigurnosnih razloga.

The New York Times prenosi da je Biden napustio Washington bez obavijesti jer je prethodno sa suprugom Jill večerao u jednom restoranu u nedelju navečer. Javni izlazak s prvom damom na večeru je rijetkost u Bidenovu protokolu.

Biden nenajavljeno u Kijevu: “Putin je mislio da će izdržati dulje od nas” “Putin je lani mislio da će danas imati paradu u Kijevu, a pogledajte…”

Američki dužnosnici su prethodno negirali mogućnost da predsjednik SAD-a posjeti Ukrajinu tijekom planiranog posjeta istočnoj Europi.

“Umjesto toga, Bijela kuća je u nedjelju navečer izdala priopćenje s rasporedom za ponedjeljak, prema kojem je predsjednik tijekom dana i dalje u Washingtonu, a navečer putuje za Varšavu, iako je već bio pola svijeta udaljen”, objavio je The New York Times.

Prošlog mjeseca Kijev su posjetili direktor CIA-e Bill Burns i najviši dužnosnici Bijele kuće.

Ranije tijekom dana spekuliralo se da bi Biden mogao stići u Kijev, a na to su ukazivale i izrazito jake mjere sigurnosti u gradu i potpuno “očišćeni” dijelovi ukrajinske prijestolnice s podignutim barikadama, kakve su bile samo kada je dolazio tadašnji premijer Velike Britanije Boris Johnson.

Putovanje vlakom od Poljske jedina je mogućnost da strani dužnosnici dođu u Kijev, s obzirom na to da je dolazak avionom nesiguran. Na isti način je Zelenski išao u posjet SAD-u, što je bio prvi njegov izlazak iz zemlje od početka rata prije godinu dana. Zelenski je tajno krenuo vlakom kroz Ukrajinu do Poljske. Na snimcima poljske televizije vidjelo se kako s pratnjom hoda peronom po izlasku iz plavo-žutog ukrajinskog vlaka. Potom je s pratnjom ušao u konvoj automobila koji su čekali, među kojima i Chevrolet Suburban – omiljeni model američke vlade.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Tajna službenog pečata Lina Budak za N1: Kada sam vidjela to u njegovoj ordinaciji bila sam posramljena Šefica onkologije o slučaju Budak: “Ne lamačite jezičinama uzalud i bespotrebno”