Maksim Kamenjeckij, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao što iznenadni dolazak američkog predsjednika Joea Bidena u Kijev.

“Moram reći da zračna uzbuna Kijevu još traje jer otprilike prije 40 minuta u Bjelorusiji su poletjeli avioni nosači famoznog Bodeža, rakete H47 i zato posjet američkog predsjednika koji je, inače, prvi put od 1995. stigao uopće u Ukrajinu, a pod ovim okolnostima je to izvanredna situacija i to je privuklo veliku pažnju”, rekao je Kamenjeckij.

“Koliko sam vidio, izvanredne mjere sigurnosti po Kijevu su bile i traju, glavno je pitanje kako će se to završiti, što će biti tema, odnosno rezultat razgovora s našim predsjednikom Zelenskim. To budno čekamo”, rekao je profesor.

Smatra da je Bidenov posjet Kijevu snažna poruka. “Teoretski, može biti jača od onoga što će biti najavljeno. Ja sad ne znam jer Ukrajina čeka dvije vrste naoružanja koje nam fali, osim običnog streljiva, to su rakete malo većeg dometa, barem 150 do 300 kilometara i zrakoplovi koji mogu nositi to naoružanje koje je potrebno našoj vojci. Što se tiče promjena stavova američke administracije ne znam, ali vjerojatno je to poruka da će Amerika biti uz nas u ovoj borbi dok se borimo za svoj suverenitet”, rekao je Kamenjeckij.

Bidenov posjet, priznao je, nije ga toliko iznenadio jer je prateći sve što se događa i pretpostavio da bi se takvo nešto moglo dogoditi, odnosno da bi neki tako važni svjetski čelnik mogao doći u Ukrajinu na godišnjicu ruske agresije. “To je i godišnjica pobune u Ukrajini koja se zove Revolucija dostojanstva, koja je počela krajem 2013. i početkom 2014. godine. Naravno, sve je bitno, a što se tiče toga da je predsjednik SAD-a došao u Kijev baš u ovo vrijeme, to je pokazatelj i psihološke pomoći jer Kijev je za vrijeme ovog rata pretrpio dosta dramatičnih događaja i raseljavanja ljudi i oštećenja i dolazak ovakvog gosta za nas je velika psihološka podrška”, rekao je Kamenjeckij.

Ni vojnog analitičara Marinka Ogoreca nije iznenadio Bidenov dolazak u Kijev.

“Očekivao sam da će se možda dogoditi nešto spektakularno. Mislim, ovo je spektakularan posjet. Bilo je rečeno da će on doći do Poljske, iako je ovaj korak trebalo napraviti, nismo to mogli naslućivati zbog sigurnosnih razloga. Taj je posjet bio planiran i programiran i to je definitivno velika poruka cijelom svijetu i Rusiji, a i pokazuje da je SAD uz Ukrajinu i Zelenskog te pokazuje da će im pomagati koliko treba”, rekao je Ogorec.

Kira Rudik, zastupnica u ukrajinskoj Verhovnoj radi za N1 je komentirala Bidenov posjet Kijevu.

“Današnji je posjet znak toga da će nas SAD podupirati koliko god bude potrebno i to se nije promijenilo. Znamo da je za svaki narod teško nastaviti s podrškom, zato nastavljamo s naporima u smislu zapljene ruske imovine. 500 tisuća milijardi dolara koje se nalaze na Zapadu, novac središnje ruske banke, taj novac treba biti iskorišten za obranu Ukrajine. Kažem da bismo trebali iskoristiti ruski novac da vidimo koliko će potrajati ovaj rat”, kaže.

