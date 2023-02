Bijela kuća se oglasila o Bidenovu iznenadnom dolasku u Kijev

Američki predsjednik Joe Biden nenajavljeno je danas stigao u glavni grad Ukrajine Kijev poslavši tako snažnu poruku podrške toj zemlji.

Joe Biden se po dolasku u Kijev sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a razgovarali su o dalekometnom oružju i novom paketu vojne pomoći, objavio je ukrajinski predsjednik.

Reakcije na dolazak Bidena u Kijev: “Ovo je spektakularni posjet” Biden nenajavljeno u Kijevu: “Putin je mislio da će izdržati dulje od nas”

U izjavi nakon sastanka Zelenski je rekao da će vojna potpora biti vrijedna 500 milijuna dolara, a više detalja bit će objavljeno u utorak. Biden je dodao da će paket uključivati streljivo HIMARS, protuoklopne sustave i radare za zračni nadzor. Dodatne sankcije također će biti uvedene Rusiji i tvrtkama koje pokušavaju “izbjeći ili popuniti ruski ratni stroj”.

Priopćenjem o posjetu oglasila se i Bijela kuća:

“Dok se svijet priprema obilježiti godinu dana od ruske brutalne invazije na Ukrajinu, ja sam danas u Kijevu kako bih se sastao s predsjednikom Zelenskim i ponovno potvrdio našu nepokolebljivu i nepokolebljivu predanost ukrajinskoj demokraciji, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

Kada je Putin pokrenuo svoju invaziju prije gotovo godinu dana, mislio je da je Ukrajina slaba i da je Zapad podijeljen. Mislio je da nas može nadživjeti.

Ali bio je u krivu.

Danas se u Kijevu sastajem s predsjednikom Zelenskim i njegovim timom radi rasprave o našoj potpori Ukrajini.

Najavit ću još jednu isporuku ključne opreme uključujući topničko streljivo, protuoklopne sustave i radare za zračni nadzor kako bismo zaštitili ukrajinski narod od zračnog bombardiranja.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.