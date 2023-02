Podijeli :

Američki predsjednik Joe Biden danas je nenajavljeno došao u Kijev. Njegov dolazak, ali i situaciju u Ukrajini, komentirala je s Ivom Puljić Šego u N1 Studiju uživo Kira Rudik, zastupnica u ukrajinskoj Verhovnoj Radi.

Rudik kaže kako je, kao i svi Ukrajinci, bila iznenađena Bidenovim dolaskom i da može samo zamisliti koliko je posla moralo biti obavljeno da bi američki predsjednik došao u Ukrajinu. “Izuzetno smo sretni i zahvalni na njegovm posjetu. Danas je točno devet godina od prve ruske invazije na Ukrajinu. Ljudi su poginuli na Majdanu kad su prosvjedovali protiv Janukoviča i režima. Mi dane borbe protiv Rusa brojimo od ovog dana, to je simblolički vrlo važno. Putin je lani mislio da će za godinu biti na paradi u Kijevu, a pogledajte… Mi smo hrabri, znamo da se borimo na pravu stvar i imamo najsnažnije saveznike”, govori Rudik.

“Današnji je posjet znak toga da će nas SAD podupirati koliko god bude potrebno i to se nije promijenilo. Znamo da je za svaki narod teško nastaviti s podrškom, zato nastavljamo s naporima u smislu zapljene ruske imovine. 500 tisuća milijardi dolara koje se nalaze na Zapadu, novac srednjšnje ruske banke, taj novac treba biti iskorišten za obranu Ukrajine. Kažem da bismo trebali iskorsiti ruski novac da vidimo koliko će potrajati ovaj rat”, kaže.

Godina dana od ruske invazije navršava se ovog petka. “Ovo je vjerojatno bila najteža godina u našim životima, ali i godina kad smo shvatili mnoge stvari o samima sebi i drugačije počeli gledati na svoje živote. Naučili smo cijeniti svaki dan i svoje bližnje, ono što imamo. Znamo cijenu slobode… Znamo da imamo nade i podrške da se nastavimo boriti. Pomozite nam da oslobodimo našu zemlji i živimo u mirnoj Ukrajini”, poručila je ukrajinska parlamentarka.

Na pitanje što očekuje da će se događati na obljenicu ruske invazije kaže: “Znamo da su tirani fiksirani na datume. Veliki Putinovi napadi su bili na neke obljetnice, tri, šest mjeseci, Božić, Novu godinu, Dan ukrajinske vojske… Očekujemo napad kako bi on pokazao Rusima da njegova vojska nešto može učiniti. Znate, nisu imali nikakvog uspjeha na bojnom polju još od listopada i on sad samo može pokrenuti nove terorističke napade na Ukrajinu nadajući se da će usaditi strah na nas. Naravno da smo zabrinuti, naravno da ćemo tih dana biti u skloništima kako bismo se pobrinuli da ostanemo živi. Ne mogu reći da se ne bojimo, zato konstantno tražimo nove avione, kako bismo mogli zatvoriti svoje nebo, kako nam Putinovi teroristički napadi ne bi naudili”, kaže Rudik.

Što se tiče situacije u ukrajinskom gradu Bahmutu, Rudik kaže: “Vode se izuzetno teške borbe jer Putin ne štedi ničiji život i koristi svoje vojnike kao topovsko meso. Pružamo optor, grad je gotovo potpuno razrušen. Rusima to ništa ne znači, to je mjesto gdje Putin iskušava svoje borce, to pokazuje besmislenost njegovog dolaska u Ukrajinu i njegovih napora da obnovi Rusko carstvo, a to se nikad neće dogoditi.”

