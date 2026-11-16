KOLAPS
Kaos u američkom zračnom prometu traje treći dan, pogođeno preko 10.000 letova
Poremećaji u zračnom prometu u SAD-u nastavili su se i treći dan, pri čemu je u nedjelju pogođeno više od 10.000 letova.
Ipak, ministar prometa Sean Duffy predviđa povratak u normalu do ponedjeljka, dok zrakoplovne tvrtke nastoje uspostaviti redoviti raspored nakon potpune obustave polijetanja na razini cijelog sustava.
Prema podacima specijalizirane stranice FlightAware, u nedjelju je diljem zemlje otkazano više od 2300 letova, dok ih je oko 7700 kasnilo. U subotu su zrakoplovne tvrtke u SAD-u otkazale više od 6400 letova, a više od 8000 ih je kasnilo.
Duffy je u emisiji „This Week” na televiziji ABC izjavio kako nema dokaza o kibernetičkom napadu ili drugoj zlonamjernoj namjeri, no uzrok incidenta ostaje nepoznat. Duffy je rekao da će se zračni promet u nedjelju „vratiti u normalu”, a u ponedjeljak „vjerojatno u potpunosti normalizirati”, naglasivši pritom da je prioritet Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) sigurnost putnika.
U nedjelju je otkazano 28 % letova kompanije JetBlue i 17 % letova American Airlinesa, dok su United Airlines, Southwest i Delta izvijestili o otkazivanju između 3 % i 5 % svojih letova.
Problemi s usmjerivačima izazvali kolaps sustava
FAA je u petak izdala nalog za potpunu obustavu polijetanja na razini cijele zemlje, zbog čega su gotovo svi letovi bili prizemljeni gotovo pet sati. Bila je to najduža obustava zračnog prometa u SAD-u još od terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine.
Prema riječima dužnosnika, postavljanje barem jednog novog usmjerivača (routera) na udaljenoj lokaciji – posao koji je obavio L3Harris, ugovorni partner Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) – dovelo je do situacije u kojoj su drugi centri za kontrolu zračnog prometa bili preopterećeni bujicom podataka, što je ometalo komunikacijske sustave.
Duffy je u nedjelju izjavio da je zamjena usmjerivača u objektu FAA-e u El Doradu (Arkansas) uzrokovala probleme s usmjerivačem koji je nedavno zamijenjen u Amarillu (Teksas). Taj je uređaj počeo odašiljati podatke koji su preopteretili usmjerivače u drugim centrima za kontrolu zračnog prometa diljem zemlje.
FAA je u nedjelju priopćila da je onemogućila „funkcionalnost izvornih usmjerivača”, dodajući da je isto učinila za još oko 60 sličnih uređaja unutar sustava kontrole zračnog prometa. Ipak, FAA još uvijek ne zna što je točno uzrokovalo problem tijekom radova na održavanju – postupka koji je dosad proveden tisuće puta bez ikakvih poteškoća, rekao je Duffy.
Djelatnik koji je postavio usmjerivač „vjerujemo da je dobar američki domoljub i veteran, stoga ne smatramo da je netko pokušao sabotirati mrežu tijekom instalacije”, rekao je Duffy. „No, pravi uzrok problema još uvijek nismo utvrdili.”
Zastarjela tehnologija i manjak kontrolora leta
Poremećaj koji se dogodio u petak najnoviji je i najozbiljniji znak preopterećenosti američkog sustava kontrole zračnog prometa, koji se suočava sa zastarjelom tehnologijom, problemima s opremom i komunikacijama te nedostatkom od nekoliko tisuća kontrolora leta.
Usmjerivači na kojima su se pojavili problemi nabavljeni su 2001. godine, a već su 2006. bili zastarjeli, naveo je Duffy. Nakon događaja u petak, Duffy je zatražio 50 milijardi dolara za nadogradnju sustava kontrole zračnog prometa – što je povećanje u odnosu na njegov raniji zahtjev od 30 milijardi dolara – nakon što je Kongres prošle godine odobrio 12,5 milijardi dolara.
Trump traži dodatni novac, demokrati propituju zahtjev
Predsjednik Donald Trump u nedjelju je prvi put javno komentirao probleme u zračnom prometu koji su se pojavili tijekom vikenda, također pozvavši američke zakonodavce da osiguraju dodatna sredstva.
„Već smo započeli s radovima, ali to treba obaviti odjednom, a ne na kapaljku”, napisao je Trump na društvenim mrežama. „Kongres to mora odobriti.”
Demokrati će u siječnju preuzeti kontrolu nad Kongresom od republikanaca – stranačkih kolega Donalda Trumpa – nakon što su ostvarili dobitke na američkim izborima na sredini mandata, održanima 3. studenoga.
Duffyjev zahtjev za dodatnim sredstvima naišao je na skepticizam kod američkih kongresnika Ricka Larsena i Andréa Carsona, vodećih demokrata u Odboru za promet i infrastrukturu Zastupničkog doma, odnosno u njegovu pododboru za zrakoplovstvo.
Od 12,5 milijardi dolara odobrenih 2025. godine za nadogradnju sustava kontrole zračnog prometa, oko 11 milijardi dolara još uvijek nije potrošeno, naveli su Larsen i Carson u priopćenju objavljenom u subotu.
„Objasnite Kongresu, još jednom, zašto je potrebno više novca?” upitali su Larsen i Carson u svom priopćenju.
Duffy je u nedjelju izjavio da su sredstva dodijeljena prošle godine bila namijenjena isključivo određenim stavkama potrošnje te da nisu uključivala financijska sredstva za novi softver za upravljanje zračnim prostorom.
Stručnjaci koji prate zračni promet također su pozvali na povećanje ulaganja od strane privatnih investitora.
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