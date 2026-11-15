Najduža obustava letova u SAD-u od 9/11: Kaos u zračnom prometu

Ruteri na kojima su se pojavili problemi nabavljeni su 2001. godine, a već su 2006. bili zastarjeli, rekao je Duffy. On od petka poziva da se osigura 50 milijarda dolara za nadogradnju sustava kontrole zračnog prometa – što je povećanje u odnosu na njegov raniji zahtjev od 30 milijardi dolara – nakon što je Kongres prošle godine odobrio 12,5 milijardi dolara.