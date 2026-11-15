TREĆI DAN ZAREDOM
Najduža obustava letova u SAD-u od 9/11: Kaos u zračnom prometu
Poremećaj u zračnom prometu nastavljen je u Sjedinjenim Državama i treći dan, a samo u nedjelju poremećajem je obuhvaćeno više od 5200 letova.
No ministar prometa Sean Duffy do ponedjeljka je predvidio povratak u normalno stanje. Istodobno zrakoplovne tvrtke nastoje uspostaviti redovit raspored u redu letenja nakon potpune obustave zračnog prometa.
Prema podacima internetske stranice FlightAware, koja prati zračni promet, u nedjelju je u cijeloj zemlji otkazano više od 1600 letova, dok ih je gotovo 3600 kasnilo. U subotu su zrakoplovne tvrtke otkazale više od 6400 letova, a više od 8000 ih je kasnilo.
Duffy je u emisiji "This Week" na televiziji ABC izjavio kako nema dokaza o kibernetičkom napadu ili drugoj zlonamjernoj namjeri, no uzrok incidenta i dalje je nejasan.
Hoće li se promet normalizirati u ponedjeljak?
Duffy je rekao da će se zračni promet u nedjelju "vratiti u normalu", a u ponedjeljak "vjerojatno u potpuno normalno stanje". Istaknuo je da je prioritet Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) sigurnost putnika.
U nedjelju je otkazano 27 posto letova kompanije JetBlue i 13 posto letova American Airlinesa, dok su Southwest, United Airlines i Delta izvijestili o otkazivanju između 3 i 5 posto svojih letova.
FAA je u petak izdala nalog da se u potpunosti obustavi zračni promet na razini cijele zemlje zbog čega su gotovo svi odlazni letovi bili obustavljeni na gotovo pet sati. Bila je to najduža obustava zračnog prometa u SAD-u još od terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. rujna 2001.
Prema riječima dužnosnika instalacija barem jednog novog 'rutera' u udaljenom postrojenju, koju je izveo vanjski suradnik FAA-e, tvrtka L3Harris, rezultirala je preopterećenjem u drugim centrima za kontrolu zračnog prometa. Došlo je do preplavljivanja sustava podacima, što je ometalo komunikacijske sustave.
Problematični ruteri
Duffy je u nedjelju objasnio da je zamjena rutera u postrojenju FAA-e u El Doradu u državi Arkansas prouzročila probleme s drugim, nedavno zamijenjenim ruterom u Amarillu u Teksasu. Taj je uređaj počeo odašiljati podatke koji su preopteretili rutere u drugim centrima za kontrolu zračnog prometa širom zemlje.
"Funkcionalnost izvornih rutera" je onemogućena, objavila je u nedjelju Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), dodavši da je isto učinjeno za još oko 60 sličnih ruterau sustavu kontrole zračnog prometa. No FAA još uvijek ne zna što je točno prouzročilo problem za vrijeme radova na održavanju – zahvata koji su izvedeni na tisuće puta ranije bez ikakvih poteškoća, kazao je Duffy.
Smatramo da je radnik koji je postavio ruter "dobar američki domoljub i veteran pa stoga ne smatramo da je netko pokušao sabotirati mrežu tijekom instalacije. Ipak, još uvijek nismo utvrdili pravi uzrok problema", kazao je Duffy.
Zastarjela tehnologija
Prekid rada koji je uočen u petak najnoviji je i najdrastičniji pokazatelj opterećenja američkog sustava kontrole zračnog prometa, suočenog sa zastarjelom tehnologijom, problemima s opremom i komunikacijskim sustavima, kao i s manjkom nekoliko tisuća kontrolora leta.
Ruteri na kojima su se pojavili problemi nabavljeni su 2001. godine, a već su 2006. bili zastarjeli, rekao je Duffy. On od petka poziva da se osigura 50 milijarda dolara za nadogradnju sustava kontrole zračnog prometa – što je povećanje u odnosu na njegov raniji zahtjev od 30 milijardi dolara – nakon što je Kongres prošle godine odobrio 12,5 milijardi dolara.
Kazao je i da su sredstva dodijeljena prošle godine bila namijenjena isključivo određenim troškovima te da ne uključuju sredstva za novi softver za upravljanje zračnim prostorom.
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