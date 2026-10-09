Oglas

Napad dronovima

VIDEO / Kaos u Moskvi: Putinov zrakoplov nije mogao sletjeti?

author
N1 Info
|
09. lis. 2026. 17:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_C7RZ8T3
MAXIM SHIPENKOV/AFP

Tri zrakoplova vraćala su se iz Turkmenistana nakon samita na kojem je sudjelovao Vladimir Putin. Ruski vladini zrakoplovi nisu mogli sletjeti u Moskvu nakon što je u petak zbog napada dronovima zatvoreno više zračnih luka.

Oglas

Četiri zrakoplova iz posebne predsjedničke zrakoplovne eskadrile kružila su u blizini Moskve, a dva su na kraju preusmjerena na druge zračne luke.

Jedan od zrakoplova vraćao se iz Turkmenistana, gdje je Vladimir Putin sudjelovao na samitu. Nije poznato je li ruski predsjednik bio u nekom od zrakoplova koji su bili prisiljeni kružiti iznad Moskve, piše Telegraph.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je oboreno 15 ukrajinskih dronova.

Prema podacima ruske agencije za civilno zrakoplovstvo, sve četiri moskovske zračne luke uvele su ograničenja zračnog prometa oko 15.40 sati po lokalnom vremenu.

Stanovnici su izvijestili da su čuli eksplozije prije nego što su letovi obustavljeni u zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski na otprilike šest do sedam sati.

Na videosnimkama koje kruže društvenim mrežama vide se dugi redovi putnika, kao i putnici koji sjede na podu u čekaonicama zračnih luka.

Lokalne vlasti priopćile su da su u Jaroslavskoj oblasti, sjeveroistočno od Moskve, oboreni i mali „izviđački baloni”.

Napori za uništavanje balona još su trajali, izvijestio je The Moscow Times, pozivajući se na regionalno ministarstvo sigurnosti.

Putin je boravio u Avazi u Turkmenistanu, gdje je sudjelovao na samitu Zajednice neovisnih država (ZND), tijekom kojeg se sastao s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom.

Poremećaji u radu ruskih zračnih luka učestali su tijekom ove godine jer je Ukrajina intenzivirala napade dronovima, što je dovelo do redovitih kašnjenja letova i zatvaranja zračnih luka.

Prema procjenama Rosavijacije, ruske agencije koja prati komercijalne letove, ali i čarterski, laki, teretni te vojni zračni promet, ukupan broj dugotrajnih kašnjenja ove je godine porastao za 20 posto.

Više od 370 letova kasnilo je u petak u moskovskim zračnim lukama zbog „prijetnje” ukrajinskih napada dronovima, objavio je Baza, prokremaljski Telegram kanal blizak ruskim sigurnosnim službama.

Otkazana su 62 leta.

„Ograničenja su i dalje na snazi u zračnom prostoru iznad glavnog grada, čime su ograničeni dolasci i odlasci zrakoplova”, izvijestila je Baza.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
moskva rusija vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ