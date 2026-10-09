Napad dronovima
VIDEO / Kaos u Moskvi: Putinov zrakoplov nije mogao sletjeti?
Tri zrakoplova vraćala su se iz Turkmenistana nakon samita na kojem je sudjelovao Vladimir Putin. Ruski vladini zrakoplovi nisu mogli sletjeti u Moskvu nakon što je u petak zbog napada dronovima zatvoreno više zračnih luka.
Oglas
Četiri zrakoplova iz posebne predsjedničke zrakoplovne eskadrile kružila su u blizini Moskve, a dva su na kraju preusmjerena na druge zračne luke.
Jedan od zrakoplova vraćao se iz Turkmenistana, gdje je Vladimir Putin sudjelovao na samitu. Nije poznato je li ruski predsjednik bio u nekom od zrakoplova koji su bili prisiljeni kružiti iznad Moskve, piše Telegraph.
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je oboreno 15 ukrajinskih dronova.
Prema podacima ruske agencije za civilno zrakoplovstvo, sve četiri moskovske zračne luke uvele su ograničenja zračnog prometa oko 15.40 sati po lokalnom vremenu.
Stanovnici su izvijestili da su čuli eksplozije prije nego što su letovi obustavljeni u zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski na otprilike šest do sedam sati.
⚡️ BREAKING: Moscow under attack Drones and small balloons are targeting the capital and the surrounding region, ASTRA reports. The “Carpet” emergency protocol has been activated at all Moscow airports. Once again, no flights in or out.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Na videosnimkama koje kruže društvenim mrežama vide se dugi redovi putnika, kao i putnici koji sjede na podu u čekaonicama zračnih luka.
Lokalne vlasti priopćile su da su u Jaroslavskoj oblasti, sjeveroistočno od Moskve, oboreni i mali „izviđački baloni”.
Napori za uništavanje balona još su trajali, izvijestio je The Moscow Times, pozivajući se na regionalno ministarstvo sigurnosti.
Putin je boravio u Avazi u Turkmenistanu, gdje je sudjelovao na samitu Zajednice neovisnih država (ZND), tijekom kojeg se sastao s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom.
Poremećaji u radu ruskih zračnih luka učestali su tijekom ove godine jer je Ukrajina intenzivirala napade dronovima, što je dovelo do redovitih kašnjenja letova i zatvaranja zračnih luka.
🚨 Putin reportedly unable to land in Moscow amid balloon attack A special government aircraft returning from today's CIS summit in Turkmenistan has reportedly been circling Moscow. It remains unclear whether Putin himself is on board or only members of his entourage.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Prema procjenama Rosavijacije, ruske agencije koja prati komercijalne letove, ali i čarterski, laki, teretni te vojni zračni promet, ukupan broj dugotrajnih kašnjenja ove je godine porastao za 20 posto.
Više od 370 letova kasnilo je u petak u moskovskim zračnim lukama zbog „prijetnje” ukrajinskih napada dronovima, objavio je Baza, prokremaljski Telegram kanal blizak ruskim sigurnosnim službama.
Otkazana su 62 leta.
„Ograničenja su i dalje na snazi u zračnom prostoru iznad glavnog grada, čime su ograničeni dolasci i odlasci zrakoplova”, izvijestila je Baza.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas