"Moje srce teško suzu pušta"
Hrvatska se oprašta od Bareta. Oglasila se brojna poznata lica: "Dan kad je umro rock and roll"
Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini, objavili su u petak mediji.
Prema pisanju Večernjeg lista, članovi benda pronašli su glazbenika u petak oko 13 sati u njegovu stanu, gdje je ležao bez znakova života.
Bare je rođen u Vinkovcima 1965., a krajem 1984. godine osnovao grupu Majke. Bend je pozornost privukao albumom 'Razum i bezumlje” iz 1990. godine, a širu popularnost učvrstio albumom "Vrijeme je da se krene” iz 1990-ih.
Nakon razdoblja u kojem su Majke prestale djelovati, Bare je nastavio glazbenu karijeru i kao solo izvođač. Album "Izgubljen i nađen”, snimljen s Plaćenicima, donio mu je Porina, a ponovnim okupljanjem Majki i albumom "Teške boje” iz 2011. godine nastavio je nizati uspjehe. Album je osvojio šest glazbenih nagrada Porin.
Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene", "Budi ponosan", "Put ka sreći", "A ti još plačeš".
Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti.
Krajem rujna njegov je nastup s Majkama na festivalu "Modro i zeleno” u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro.
Brojne poznate osobe putem društvenih mreža upućuju posljednje pozdrave legendarnom glazbeniku Goranu Baretu.
Među njima je i HRT-ov voditelj Duško Ćurlić:
"… ja više ne bih razgovar’o…”, rekao nam je nakon ove izvedbe, nakon par naših pitanja i njegovih svemirskih odgovora….pokupio “note” i otišao iz studija 10…
Poštivali smo da neizrečeno ostane kao svjedok vremena, prostora, trenutka….
Nek ti duša leti jer ona jedino zna…Sve drugo je tako kako je…
Putuj Bare….
“Moje srce teško suzu pušta…", napisao je na Facebooku.
Od Bareta se oprostio i glazbenik Dino Jelusić:
"Dan kad je umro rock and roll. Hvala na svemu Bare. Goran Bare 1965-2026", napisao je.
Oglasili su se i članovi benda Let 3 i napisali:
"Počivaj u miru prijatelju".
Smrt glazbenika pogodila je i Mladena Grdovića:
"Dragi moj Bare zar moram ovako tužnu vijest čuti. Ja sam mislio da češ sve izdržati. Voli te puno kako si me zvao Grdo Dalmatino. Nek ti je sretan put ka anđelima, znao sam te u dušu. Familiji veliko saučešče. Legendo moja draga i plemenita", napisao je na Facebooku.
Jandroković: G. Bare nadahnutim interpretacijama obilježio žanr u kojem je stvarao
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji i prijateljima u povodu smrti Gorana Bare, jednog od najupečatljivijih i najautentičnijih glazbenika suvremene hrvatske rock scene, ističući kako je on svojim nadahnutim interpretacijama obilježio žanr u kojem je neumorno stvarao.
"Pjesme i izvedbe Gorana Bare uvijek su plijenile naročitom iskrenošću, među ostalim jer je kroz njih otvoreno progovarao o vlastitim bolnim životnim iskustvima, borbama, ali i traganju za srećom", naveo je Jandroković u pismu sućuti.
Nesporno scenski atraktivan, svojim nadahnutim interpretacijama na zaista je poseban način obilježio glazbeni žanr u kojem je neumorno stvarao, a u maniri kultnih rock glazbenika, istaknuo je Jandroković, često je privlačio pozornost i izvan scene.
"Uvjeren sam stoga kako će njegova umjetnička ostavština u sjećanju publike nastaviti dugo živjeti. Poštovana obitelji, prijatelji i kolege Gorana Bare, još jednom vam izražavam iskrenu sućut", napisao je predsjednik Sabora.
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