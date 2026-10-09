Hrvatska se oprašta od Bareta. Oglasila se brojna poznata lica: "Dan kad je umro rock and roll"

"… ja više ne bih razgovar’o…”, rekao nam je nakon ove izvedbe, nakon par naših pitanja i njegovih svemirskih odgovora….pokupio “note” i otišao iz studija 10…

Poštivali smo da neizrečeno ostane kao svjedok vremena, prostora, trenutka….

Nek ti duša leti jer ona jedino zna…Sve drugo je tako kako je…