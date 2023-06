Kovač o odnosima sa Srbijom: Apsurdno je nenormalno da su tako loši

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u emisiji N1 Studio uživo komentirao je odnose na Balkanu, odlazak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Srbiju i druge srodne teme.

Govoreći o današnjoj sjednici hrvatske i vlade BiH Miro Kovač je rekao:

“Sjednice služe učvršćenju povjerenja, imali smo takve sjednice i sa Slovencima i Mađarima. Smatram da i treba sa svim susjedima imati model suradnje i povjerenja da imamo takve sjednice dviju vlada.”

Ocjenjujući odnose Hrvatske i BiH istaknuo je da se “zbog jedne sporne točke neće otkazati sjednica”. “Odnosi između BiH i Hrvatske inače su pozitivni, s nekim povremenim problemima, ali će se riješiti”, dodao je Kovač. “Neka se na tom planu natječu svaki dan. Imamo novo vijeće ministara pod vodstvom Hrvatice Borjane Krišto koja želi ubrzati put prema EU-u, riješiti pitanje izbornog zakona…”

Komentirajući odlazak premijera Andreja Plenkovića u Suboticu, Miro Kovač je rekao:

“2023. godina je, 28 godina nakon oslobođenja hrvatskog teritorija. Netko se s nekim treba sastati. Treba shvatiti koliko je apsurdno nenormalno da su odnosi tako loši. Dobro je ići posjetiti hrvatske manjine u Srbiji. Hrvatska se trudi, ali na srpskoj strani vidimo dvoličnu politiku. Evo dva primjera. Ako je Srbija napravila iskorak prema Mađarima, ima vrlo korektnu i prijateljsku suradnju, onda to mogu s Hrvatima, ali oni to ne čine. Oni rade strukturu omalovažavanja Hrvata u Vojvodini. Postoji neiskrenost i zato razumijem da nema potrebe za sastankom s Vučićem ako vodi takvu dvoličnu politiku. Brnabić je protokolarni susret, ona je poslušna, napravit će sve što on kaže. Zato je predsjednica vlade.”

