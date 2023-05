“Kraljevska obitelj stoji lošije nego prije 10 godina, tad je bio vrhunac”

Podijeli :

Nino Bantić, dopisnik AP-a iz Londona, razgovarao je s našim Igorom Bobićem uoči sutrašnje velike ceremonije krunidbe kralja Charlesa III.

“Oni često dolaze među narod, za to su među ostalim plaćeni. Što veći kontakt s narodom za što veću popularnost”, rekao je govoreći o današnjem susretu s princom Williamom na londonskim ulicama.

Odgovarajući na pitanje radi li se o najvećoj svečanosti u britanskoj povijesti, Nino Bantić je rekao: “Ne bih se upuštao u te procjene. Nisam siguran da je u tisućgodišnjoj povijesti to najveći događaj, bilo ih je sigurno puno. Krunidbe nije bilo 70 godina, puno se toga promijenilo. Sutra ćemo vidjeti veliku pompu i proslavu.”

Prema istraživanju monarhija stoji dobro, ističe, ali lošije nego prije 10 godina kad je možda bio vrhunac popularnosti oko vjenčanja Kate i Williama i kraljičinog jubileja. “Treba znati da monarhija igra emotivnu ulogu u društvu i kad su krize u pitanju, ona djeluje kao kohezivni materijal. Za očekivati je da će sutra skočiti popularnost, ali skeptičan sam prema analizama anketa, no vrlo je velika razlika u mišljenjima mladih i starijih. Ova grupa do 60 je umjereno konzervativna dok je 60 plus realistički orijantirana. Postoji velik broj apatije i rezigniranosti”, napomenuo je Bantić.

“Kralj je suveren poglavar države i parlamentarna monarhija ne odražava popularnost političke podjele. Mnogo članova i simpatizera i glasača svih stranaka u jednakoj mjeri podržavaju ili ne ideju monarhije. Treba gledati odakle dolaze opasnosti po budućnost monarhije. Jedno je jačanje nacionalnih osjećaja u Škotskoj i Walesu. Drugo je financijski dio – mladi koji jedva spajaju kraj s krajem indiferentno gledaju prema trošenju i to bi moglo igrati bitnu ulogu”, dodaje.

Govoreći o bogatstvu i percepciji rekao je: “Kraljevska obitelj je vlasnik otprilike 80.000 hektara zemljišta u ovoj zemlji, priobalnog pojasa, cijelog Regent Streeta, ne znam koje bi se morale mjere dovesti da bi se umanjio taj osjećaj neravnopravnosti.”

