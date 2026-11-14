sezona gripe
Isplati li se trošiti novac na najjače lijekove protiv prehlade i gripe?
Boli vas grlo, glava vam pulsira, a začepljen nos cijelu vas je noć držao budnima. Ponovno je stiglo to doba godine – sezona gripe – i spremni ste pokušati bilo što samo da se ponovno osjećate normalno.
No jesu li skupi lijekovi protiv gripe s oznakom „maksimalna jačina” doista bolji od običnog pakiranja tableta protiv bolova?
„Veliki brendovi prisutni su na tržištu već dugo, njihovi su proizvodi testirani, a na televiziji se prikazuju reklame koje tvrde da su vrlo učinkoviti”, kaže profesorica Jayne Lawrence, voditeljica odjela za farmaciju na Sveučilištu u Manchesteru.
„No u stvarnosti postoji vrlo mala razlika. Osobno bih uvijek odabrala jeftinije lijekove – i oni su također testirani.”
Trgovačko udruženje koje predstavlja proizvođače bezreceptnih lijekova tvrdi da poznati brendovi mogu ulijevati povjerenje kupcima i pomoći im da među brojnim proizvodima na policama supermarketa pronađu odgovarajući lijek, piše BBC.
Svi lijekovi koje smo izdvojili sadrže slične sastojke, uz tek neznatne razlike u njihovim količinama.
Velike razlike u cijeni, ali ne i u sastojcima
Lijekovi protiv prehlade i gripe mogu se podijeliti u tri velike skupine: poznate brendove poput Lemsipa i Sudafeda, jeftinije proizvode trgovačkih lanaca te lijekove koji sadrže samo jednu djelatnu tvar, poput paracetamola ili ibuprofena.
Razlika u cijeni može biti zapanjujuća. Pakiranje od 16 tableta Lemsip All-In-One Max Strength prodaje se za 7,30 funti, što je više od 20 puta skuplje od tableta paracetamola koje u nekim supermarketima stoje samo 0,35 funti.
Oba proizvoda sadrže 500 miligrama paracetamola, koji ne liječi samu infekciju, ali ublažava bolove i može sniziti povišenu tjelesnu temperaturu. Lemsip, kao i mnogi konkurentski proizvodi, sadrži i fenilefrin, dekongestiv namijenjen ublažavanju začepljenosti nosa.
Njegova je svrha sužavanje proširenih ili otečenih krvnih žila u nosu, koje mogu uzrokovati začepljenost. Međutim, Lawrence kaže da postoji malo dokaza o njegovoj učinkovitosti kada se uzima u obliku tablete, umjesto spreja za nos, jer se velik dio lijeka razgradi prije nego što dospije u krvotok.
Američka regulatorna agencija za lijekove 2024. godine objavila je da želi ukloniti fenilefrin iz svih tableta protiv prehlade i gripe, uz obrazloženje da jednostavno nije učinkovit. Ipak, taj prijedlog još nije konačno usvojen.
Neki lijekovi protiv prehlade i gripe sadrže i treću djelatnu tvar – gvaifenezin – čija je svrha razrjeđivanje sluzi u dišnim putovima.
Njegova učinkovitost manje je jasna. Neka istraživanja pokazuju da može ublažiti nakupljanje sluzi u prsima, dok druga nalaze vrlo malu korist ili je uopće ne pronalaze.
Glasnogovornica tvrtke Reckitt, koja posjeduje brendove Lemsip i Nurofen, kaže da su sastojci njihovih proizvoda odobreni od regulatornih tijela te da su lijekovi formulirani za ublažavanje više simptoma, uključujući povišenu temperaturu, začepljenost nosa i kašalj.
Kakvu ulogu ima kofein?
Mnogi popularni lijekovi s oznakom „maksimalna jačina” mogu sadržavati i do 65 miligrama kofeina po tableti, otprilike koliko i šalica instant kave.
Osim što djeluje kao blagi stimulans, istraživanja sugeriraju da kofein može pojačati djelovanje paracetamola i pomoći mu da počne djelovati nešto brže, iako je svaka dodatna korist vjerojatno skromna.
Gotovo svi poznati brendovi nude i pripravke u obliku aromatiziranog praška koji se otapa u vrućoj vodi. Takvi proizvodi obično su nešto skuplji po dozi od običnih tableta.
Topli napitak može djelovati umirujuće, a jedno istraživanje koje je financirala farmaceutska tvrtka pokazalo je da se lijek u tom obliku može brže apsorbirati u krvotok.
Međutim, znatno je manje sigurno hoće li pacijenti zbog toga primijetiti značajniju razliku u ublažavanju simptoma.
Zašto kupci ipak biraju skuplje lijekove?
No sastojci su samo dio priče.
Prema riječima bivše voditeljice poslovnice velikog lanca ljekarni, poznati brendovi raspolažu većim sredstvima za oglašavanje i promociju proizvoda unutar trgovina.
Poznati proizvodi ili skuplje robne marke trgovačkih lanaca često se postavljaju na police u visini očiju, dok su jeftinije alternative skrivene na donjim policama.
„Uvijek ćete promovirati proizvode koji su skuplji”, kaže bivša voditeljica, koja je željela ostati anonimna jer još uvijek radi u toj industriji.
Kada je riječ o lijekovima, neki kupci pretpostavljaju da viša cijena znači i pouzdaniji ili učinkovitiji proizvod.
„U devet od deset slučajeva ljudi bi došli i tražili određeni brend”, dodaje.
„Čak i kada bih im objasnila da postoji vrlo mala razlika i da im samo pokušavam uštedjeti novac, i dalje bi željeli poznati brend.”
Britansko udruženje PAGB, koje predstavlja sektor proizvoda za zdravstvenu skrb potrošača, tvrdi da „pouzdani i prepoznatljivi” brendovi mogu pojednostavniti odabir i povećati povjerenje kupaca u vrijeme kada su „dezinformacije o zdravlju široko rasprostranjene”.
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