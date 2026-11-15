je li stvarno tako?
Odrasli misle da su djeca kreativnija od njih, ali novo istraživanje to dovodi u pitanje
Dvogodišnja Rose, kći Emily Liu, sklada melodije na klaviru, izmišlja pokrete za jogu te zdjele za miješanje i dude pretvara u šešire i nakit. Smišlja i vlastite recepte, iako bi oni koji ih kušaju trebali pripaziti na kamenčiće.
„Nitko joj nije rekao da se nešto mora raditi na određeni način ili da mora izgledati na određeni način”, kaže Liu, koja živi u Atlanti. „Kreativnost proizlazi iz takve autonomije, neovisnosti i nevinosti koje dolaze s ranim djetinjstvom.”
Mnogi ljudi dijele mišljenje Emily Liu da su djeca kreativnija od odraslih. No novo istraživanje sugerira da su djeca možda samo sigurnija u vlastitu kreativnost, piše CNN.
Istraživanje nedavno objavljeno u znanstvenom časopisu PLOS One pokazalo je da odrasli nisu manje kreativni od predškolske djece. Zapravo, odrasli su tijekom kreativnih zadataka dolazili do originalnijih i učinkovitijih ideja.
Međutim, predškolska djeca pokazala su više samopouzdanja i entuzijazma tijekom aktivnosti, osobito onih koje nisu imale ograničenja ili unaprijed određene ciljeve.
„Čak i ako ste iznimno kreativna osoba, možda to nećete pokazati ako se ne osjećate ohrabreno ili ako se bojite da bi vaše ideje mogle biti odbačene”, rekao je Mathias Benedek, suautor istraživanja sa Sveučilišta u Grazu u Austriji.
Istraživači su 92 djece i 70 odraslih zadali tri zadatka: nacrtati mitološko biće, osmisliti neobične načine upotrebe limenke i nacrtati što god žele. Njihovi su radovi ocjenjivani prema originalnosti, učinkovitosti i ukupnoj kreativnosti.
Odrasli su ostvarili bolje rezultate od djece prema sva tri kriterija, osobito u zadacima s limenkom i mitološkim bićem, koji su imali jasno određene ciljeve. Rezultati pokazuju da kreativnost bolje dolazi do izražaja uz razvijeniju kognitivnu i metakognitivnu kontrolu, objašnjava Benedek.
Ipak, djeca su tijekom zadataka prijavljivala pozitivnije iskustvo, pokazujući veće povjerenje u vlastite sposobnosti, motivaciju, zadovoljstvo i pozitivniju procjenu vlastitog rada. Odrasli su, s druge strane, iskazivali veću tjeskobu zbog mogućnosti da neće dobro obaviti zadatke.
„Djeca su posebno uživala kada nije postojao jasno određen cilj. Primjerice, najviše im se svidio zadatak slobodnog crtanja”, rekao je Benedek.
„Odrasli se nisu osjećali ugodno kada zadatak nije imao jasan cilj. Zaista su željeli razumjeti što se od njih očekuje.”
Što se događa s kreativnošću tijekom odrastanja?
Na početku istraživanja sudionici su upitani smatraju li da su kreativnija djeca ili odrasli. Mišljenja djece bila su ravnomjerno podijeljena, dok je 78 posto odraslih smatralo da su djeca kreativnija.
Ti su rezultati bili u skladu s anketom provedenom prije istraživanja, u kojoj je 80 posto odraslih ispitanika izrazilo isto mišljenje.
Razlog bi mogao biti u tome što ljudi različito doživljavaju kreativnost, smatra Maryam Abdullah, voditeljica programa za roditelje pri istraživačkom centru Greater Good Science Center na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju.
Prema njezinim riječima, ljudi kreativnost često povezuju s „emocionalnom ili iskustvenom kreativnošću, a ne sa stvarnom razinom njezine sofisticiranosti”.
Liu, koja ima i devetogodišnjeg sina, nastoji poticati kreativnost svoje kćeri postavljanjem otvorenih pitanja i pružanjem slobode u samostalnom istraživanju. I dalje smatra da su djeca kreativnija od odraslih.
„U njima postoji određena nevinost. Društvo još nije ostavilo svoj trag na njima”, kaže Liu.
„Ne brinu se o društvenim normama, ne razmišljaju o tome hoće li ih netko osuđivati niti o tome postoji li ispravan način da nešto naprave. Jednostavno rade ono što im dolazi prirodno.”
Upravo je to rašireno uvjerenje da su djeca kreativnija od odraslih potaknulo Benedeka na istraživanje. Sandra Russ, ugledna profesorica psihologije na Sveučilištu Case Western Reserve, kaže da bi većina istraživača osporila takvu pretpostavku.
Kako poticati kreativnost kod djece?
Russ, autorica knjige o kreativnosti i igri, naglašava da je za razvoj dječje kreativnosti ključno da roditelji i učitelji djeci osiguraju vrijeme i prostor za nestrukturirane, samostalne aktivnosti.
„Ako žele da sudjelujete s njima – crtate ili se igrate – učinite to”, kaže Russ.
„Ali dopustite im da sami osmisle priču, da sami odluče što će nacrtati. Nemojte se miješati.”
Objašnjava da se kod djece u dobi od četiri do devet godina kreativnost često očituje kroz igru pretvaranja, primjerice s lutkama, automobilima, građevnim kockama ili drugim igračkama.
Kada djeca uđu u predadolescentsku dob, kreativnost sve više poprima kognitivni oblik.
Tada se može očitovati kroz sanjarenje, osmišljavanje znanstvenog projekta ili pristupanje matematičkom problemu iz jedinstvene perspektive.
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