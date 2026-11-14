OD PRESKUPOG DO BESPLATNOG
Koliko košta studentski život? Provjerili smo troškove studiranja u Zagrebu (bez izlazaka i tuluma)
I u Hrvatskoj su najavljeni prosvjedi studenata i učenika pod nazivima Štrajk mladih i Vrijeme za promjene po uzoru na aktualne prosvjede u Francuskoj, Italiji i drugdje započete zbog loših uvjeta u školama i na fakultetima te problema u obrazovnom sustavu.
Zasad anonimni organizatori najavljenih prosvjeda u Zagrebu i još desetak gradova navode kako se učenici i studenti u Francuskoj bore za bolje i pravednije obrazovanje, a razloge za ovdašnje skupove nalaze i u visokim troškovima života i skupom stanovanju.
Istaknuti povodi među ostalim otvaraju i pitanje studentskog standarda u Hrvatskoj odnosno troškova studiranja, u prvom redu studenata koji dolaze na studij iz drugog mjesta pa moraju naći smještaj.
U Hrvatskoj je deset sveučilišnih gradova, a pribroje li im se i oni u kojima postoje veleučilišta i visoke škole, riječ je o ukupno 40 gradova. No najviše studenata studira u najvećem gradu, na Sveučilištu u Zagrebu. Tamo ih je više od 70.000, što je 48,5 posto od ukupnog broja studenata u Hrvatskoj. Stoga smo istražili koliki su okvirni troškovi studentskog života ne računajući troškove izlazaka i zabave koji su individualni.
UPISNINA NA FAKULTET
34 - 80 eura jednokratno
Javno visoko obrazovanje u Hrvatskoj financira država i besplatno je za redovite studente, ali uz određene uvjete. Na početku akademske godine, studenti plaćaju upisninu, odnosno participaciju u troškovima studija čiji se iznos razlikuje od fakulteta do fakulteta. Na fakultetima u Zagrebu iznos upisnine je od 34 eura na Učiteljskom fakultetu do 80 eura na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj akademiji i na Kineziološkom fakultetu.
Prva godina studiranja u cijelosti je subvencionirana, a i svaka sljedeća pod uvjetom da student ostvari potreban broj ECTS bodova, najčešće 55, u tekućoj akademskoj godini na temelju položenih ispita. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) standardizirani je sustav bodovanja prema Bolonsjkom procesu u europskom visokom obrazovanju.
SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU
40 - 139 eura mjesečno
U okviru Studentskog centra (SC) četiri su studentska doma (SD) u kojima ima mjesta za smještaj 6.097 studenata. Daleko najveći je Studentski dom Stjepan Radić poznatiji kao "Sava" s više od četiri tisuće kreveta. Ostali domovi su Cvjetno naselje, Ante Starčević ("Šara") i Lašćina.
Subvbencionirane mjesečne cijene smještaja u studentskim domovima kreću se od 40 eura u SD Lašćina, izuzev tamošnjeg 1. paviljona gdje je cijena 52 eura do 120 eura u jednokrevetnim sobama u SD Cvjetno naselje te 139 eura u jednokrevetnim sobama u 11.i 12. paviljonu doma na Savi. U SD Ante Starčević cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi je 60 eura, a u jednokrevetnoj 82 eura. U SD Cvjetno naselje mjesto u dvokrevetnoj sobi košta 90, a u jednokrevetnoj već spomenutih 120 eura. U svim paviljonima SD Stjepan Radić, osim u 11. i 12. paviljonu, cijena smještaja je 74 eura mjesečno. U prosjeku, mjesečna cijena smještaja u studentskom domu je oko 90 eura.
Detaljne informacije o cijenama mogu se naći OVDJE.
Ukupni kapaciteti u sva četiri doma znatno su manji od potrebnih čemu svjedoči podatak da su za ovu akademsku godinu podnesene 9.754 prijave za smještaj, što znači da je više od 3.600 studenata ostalo bez domskog smještaja. Povrh toga, zbog obnove dvaju paviljona u SD Stjepan Radić, kapacitet je privremeno smanjen za još 852 mjesta.
Inače, pravo na državnu subvenciju za privatni smještaj u Zagrebu ove godine je ostvarilo 906 studenata koji nisu dobili mjesto u domu. Njima država mjesečno daje 152 eura tijekom akademske godine, ali to im s obzirom na cijene najma pokriva tek trećinu, a možda i manji dio iznosa najamnine.
NAJAM STANA
450 - 700 eura mjesečno
Studentima koji ne uspiju dobiti mjesto u nekom od studentskih domova u Zagrebu ili ne žele biti ondje suđeno je traženje stana, većinom garsonijere, jednosobnog ili manjeg dvosobnog. Kako smo pisali koncem ljeta, kada je najveća studentska potražnja za stanovima, tražene cijene najma garsonijera i manjih jednosobnih stanova površine od 20 do 35 kvadrata većinom su bile u rasponu od 450 do 700 eura, ovisno o lokaciji, opremljenosti i starosti nekretnine. Studenti u pravilu nastoje unajmiti stan s još nekim kako bi podijelili troškove stanarine i režija.
PREHRANA U MENZAMA
Osnovni studentski meni: 0,86 eura
Financijski zasigurno najpovoljniji segment u ovim troškovima je studentska prehrana koju Vlada, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdašno subvencionira. Za 102 tisuće studenata u Hrvatskoj osnovni studentski meni koji uključuje juhu, glavno jelo, prilog, salatu, desert i kruh košta tek 0,86 eura.
Donoseći početkom rujna 11. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, Vlada je produljila mjeru subvencioniranja osnovnog studentskog menija do rujna sljedeće godine.
Redovni studenti s prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na dva meni-obroka dnevno, a oni s prebivalištem u Zagrebu na jedan takav obrok dnevno. U mjesecu s 31 danom studenta će, pojede li dva meni-obroka dnevno (ručak i večeru), to koštati 53,32 eura mjesečno.
PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM
besplatno
Redovni studenti imaju pravo na besplatan prijevoz vlakovima Hrvatskih željeznica Putničkog prijevoza (HŽPP). Do kraja godine na snazi je, a vrlo vjerojatno će biti nastavljen i sljedeće godine projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza za redovne studente.
To pravo koristi se uz pametnu karticu HŽPP-a koja košta 2,65 eura godišnje, a vrijedi za vožnju u 2.razredu svih putničkih vlakova na svim relacijama u Hrvatskoj.
Više detalja može se naći na stranicama HŽPP-a.
JAVNI PRIJEVOZ U ZAGREBU
0 - 26,54 eura mjesečno
Svi redovni studenti zagrebačkog Sveučilišta s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu kartu ZET-a ako su ukupni mjesečni prihodi po članu njihovog obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 265,45 eura. Više detalja o tome nalazi se OVDJE.
Za sve ostale studente cijena redovnog studentskog mjesečnog kupona ZET-a iznosi 13,27 eura. Kombinirani studentski pokaz koji osim za ZET-ov javni prijevoz vrijedi i za vlakove HŽ-a na prigradskim linijama košta 26,54 eura mjesečno.
Studenti mogu i zaraditi
Osim što daju novac za spomenute troškove, studenti ga mogu i zaraditi radeći preko student-servisa.
Minimalna studentska satnica u Hrvatskoj za 2026. godinu je 6,56 eura neto, a ovih danaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o njenom povećanju u 2027. godini na 7,06 eura.
Okvirni cjenik studentskih poslova može se vidjeti OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare