Koliko košta studentski život? Provjerili smo troškove studiranja u Zagrebu (bez izlazaka i tuluma)

Studentima koji ne uspiju dobiti mjesto u nekom od studentskih domova u Zagrebu ili ne žele biti ondje suđeno je traženje stana, većinom garsonijere, jednosobnog ili manjeg dvosobnog. Kako smo pisali koncem ljeta, kada je najveća studentska potražnja za stanovima, tražene cijene najma garsonijera i manjih jednosobnih stanova površine od 20 do 35 kvadrata većinom su bile u rasponu od 450 do 700 eura, ovisno o lokaciji, opremljenosti i starosti nekretnine. Studenti u pravilu nastoje unajmiti stan s još nekim kako bi podijelili troškove stanarine i režija.