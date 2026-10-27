ruski šef diplomacije
Lavrov komentirao kontakt čelnika Finske i Norveške s Putinom: "Nastoje osigurati mjesto..."
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da će se informacijski rat u Ukrajini nastaviti i da bi mogao eskalirati, izvijestile su ruske novinske agencije.
Oglas
Komentirajući telefonski razgovor predsjednika Vladimira Putina s čelnicima Finske i Norveške, održan ranije u utorak, Sergej Lavrov rekao je da nisu ponudili ništa novo u vezi sa sukobom u Ukrajini.
Dodao je da europske zemlje samo nastoje osigurati mjesto u pregovaračkom procesu. Istovremeno, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u utorak je pozvao na novi zamah u mirovnim pregovorima.
„Moramo unijeti novu dinamiku u naše mirovne napore, ubrzati ih i pronaći novi zamah, odnosno način da u naše mirovne napore unesemo novu energiju”, rekao je novinarima.
Dodao je da je predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od čelnika Finske i Norveške da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prenesu poruku o nužnosti uspostave primirja i održavanja sastanka na vrhu između Ukrajine i Rusije.
Finski predsjednik Alexander Stubb i norveški premijer Jonas Gahr Støre u utorak su telefonski razgovarali s Putinom, a potom i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.
Razgovor s Putinom bio je o nadolazećim sastancima u Abu Dabiju, priopćili su iz ureda finskog predsjednika. Zelenski je je u petak otkrio da su pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD-a dogovorili sastanke na tehničkoj razini početkom studenog u prijestolnici Emirata.
Zapadnoeuropski čelnici većinom su izbjegavali kontakte s Putinom otkako je Kremlj 2022. započeo svoju invaziju punog opsega u veljači 2022. godine.
Stubb je u priopćenju rekao da je rasprava s Putinom bila „iskrena i sadržajna”.
„Mi smo Rusiji susjedne zemlje. Ishod ovog rata imat će izravan utjecaj na našu i širu europsku sigurnost. Okončanje rata zahtijeva izravne razgovore”, dodaje se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas