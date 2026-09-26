OPĆA SKUPŠTINA UN-A
Lavrov se u New Yorku obrušio na europske lidere: "Potičete rat i sprečavate mirovno rješenje"
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je europske zemlje da potiču nastavak rata u Ukrajini i pokušavaju spriječiti mogućnost mirovnih pregovora.
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Govoreći pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, Lavrov je ustvrdio da europske države čine sve kako bi onemogućile postizanje mirnog rješenja rata.
"S obzirom na to da Europa shvaća uzaludnost svojih nastojanja, čini sve što može da spriječi miroljubivo rješenje i omete mogućnost pregovora za koje su zainteresirane brojne strane, uključujući i vladu američkog predsjednika Donalda Trumpa", rekao je Lavrov.
Ruski ministar optužio je i zapadne države za opskrbu Ukrajine oružjem. Prema njegovim tvrdnjama, Zapad na taj način pomaže Kijevu "da gađa civile i civilnu infrastrukturu dronovima i projektilima".
Lavrov je istodobno jasno poručio da Rusija namjerava nastaviti rat i ostvariti svoje vojne ciljeve.
"Naša borba za istinu i pravdu nastavit će se do kraja", rekao je.
Dodao je da će ruski vojni ciljevi biti ostvareni. "Prijetnja ruskoj sigurnosti bit će uklonjena i miran život obnovljen", poručio je, prenosi Reuters.
Kritike na račun Zapada
Lavrov je u govoru iznio i šire kritike zapadnih država, optužujući ih da pokušavaju zadržati povlašten položaj u međunarodnim odnosima.
"Zapadna manjina, koja pedeset godina dominira iskorištavajući resurse drugih nacija, ne odustaje od pokušaja da očuva svoje privilegije i nametne svoja pravila svima", rekao je.
Ustvrdio je i da zapadne zemlje sve češće posežu za uporabom sile.
"Zapad sve češće pribjegava čistoj sili, djelujući nepredvidljivo i neodgovorno, ugrožavajući živote i dobrobit milijuna, ako ne i milijardi stanovnika ovog planeta kojeg dijelimo", zaključio je Lavrov.
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