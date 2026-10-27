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DIPLOMATSKA INICIJATIVA

Europski čelnici nazvali Putina pa Zelenskog: Spremaju se važni pregovori o Ukrajini

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Hina
|
27. lis. 2026. 12:13
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Vladimir Putin i Volodimir Zelenski
Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Finski predsjednik Alexander Stubb i norveški premijer Jonas Gahr Støre u utorak su telefonski razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

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Razgovor s Putinom bio je o nadolazećim sastancima u Abu Dabiju, priopćili su iz ureda finskog predsjednika.

Zelenski je je u petak otkrio da su pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD-a dogovorili sastanke na tehničkoj razini početkom studenog u prijestolnici Emirata.

Zapadnoeuropski čelnici većinom su izbjegavali kontakte s Putinom otkako je Kremlj 2022. započeo svoju invaziju punog opsega u veljači 2022. godine.

Stubb je u priopćenju rekao da je rasprava s Putinom bila „iskrena i sadržajna”.

„Mi smo Rusiji susjedne zemlje. Ishod ovog rata imat će izravan utjecaj na našu i širu europsku sigurnost. Okončanje rata zahtijeva izravne razgovore”, dodaje se.

Savjetnik Zelenskog rekao je novinarima u WhatsApp grupi da je ukrajinski predsjednik nakon toga razgovarao sa Stubbom i Støreom.

Nordijski lideri razgovarali su s Moskvom i Kijevom kao čelnici svojih zemalja i nisu govorili u ime Europe u cjelini, naglasili su.

Stubb i Støre prošlog su se tjedna sastali u Oslu s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Zelenskim, dan prije no što se Witkoff u Sankt Peterburgu sastao s Putinom.

Kremlj je nakon razgovora između Putina i Witkoffa priopćio da je Rusija spremna u studenome obnoviti mirovne pregovore s Ukrajinom uz posredovanje SAD-a, prvi put od veljače.

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