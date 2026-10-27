DIPLOMATSKA INICIJATIVA
Europski čelnici nazvali Putina pa Zelenskog: Spremaju se važni pregovori o Ukrajini
Finski predsjednik Alexander Stubb i norveški premijer Jonas Gahr Støre u utorak su telefonski razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.
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Razgovor s Putinom bio je o nadolazećim sastancima u Abu Dabiju, priopćili su iz ureda finskog predsjednika.
Zelenski je je u petak otkrio da su pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD-a dogovorili sastanke na tehničkoj razini početkom studenog u prijestolnici Emirata.
Zapadnoeuropski čelnici većinom su izbjegavali kontakte s Putinom otkako je Kremlj 2022. započeo svoju invaziju punog opsega u veljači 2022. godine.
Stubb je u priopćenju rekao da je rasprava s Putinom bila „iskrena i sadržajna”.
„Mi smo Rusiji susjedne zemlje. Ishod ovog rata imat će izravan utjecaj na našu i širu europsku sigurnost. Okončanje rata zahtijeva izravne razgovore”, dodaje se.
Savjetnik Zelenskog rekao je novinarima u WhatsApp grupi da je ukrajinski predsjednik nakon toga razgovarao sa Stubbom i Støreom.
Nordijski lideri razgovarali su s Moskvom i Kijevom kao čelnici svojih zemalja i nisu govorili u ime Europe u cjelini, naglasili su.
Stubb i Støre prošlog su se tjedna sastali u Oslu s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Zelenskim, dan prije no što se Witkoff u Sankt Peterburgu sastao s Putinom.
Kremlj je nakon razgovora između Putina i Witkoffa priopćio da je Rusija spremna u studenome obnoviti mirovne pregovore s Ukrajinom uz posredovanje SAD-a, prvi put od veljače.
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