Johann Wadephul
Njemački ministar: Sastanak s Lavrovom potaknut je sigurnosnim zabrinutostima
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je da je njegova odluka o sastanku s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom bila potaknuta sigurnosnim zabrinutostima te potrebom da se riješi sve veća kriza s izvozom hrane.
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Lavrov i Wadephul sastali su se u subotu u New Yorku, na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda; bio je to prvi takav razgovor još od razdoblja prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Wadephul je rekao da je navodno rusko raspoređivanje naoružanih bespilotnih letjelica u zračnoj luci u Leipzigu prešlo granicu te nametnulo potrebu za izravnom komunikacijom kako bi se jasno dalo do znanja da je Njemačka spremna braniti se.
"Rusija mora shvatiti da smo spremni pružiti otpor i braniti se", rekao je Wadephul u intervjuu za ARD.
Sastanak je održan i u kontekstu diplomatskih napora da se ponovno pokrene izvoz žitarica i energenata iz Rusije i Ukrajine preko Crnog mora, koji je bio znatno ograničen zbog napada na plovila i lučku infrastrukturu.
"Brojni kolege, posebice oni iz globalnog juga, zamolili su me da razgovaram s Rusijom", rekao je Wadephul, navodeći to kao drugi razlog za razgovore.
"Tamo prijeti opasnost od gladi i zato se zalažem za prekid vatre u području Crnog mora", dodao je.
Odnosi između Moskve i Berlina, bliskog saveznika Ukrajine, zamrznuti su od početka ruske invazije, a Wadephul je rekao da je takva diplomatska šutnja bila nužna.
"No, sada je došlo vrijeme kada sam smatrao da moramo razgovarati", rekao je Wadephul.
Kao znak da su odnosi i dalje zahlađeni, Lavrov je na konferenciji za novinare izjavio da od njemačkog kolege nije čuo ništa novo što Berlin već nije javno iznio.
"Rekao sam mu iskreno... mogao si me jednostavno nazvati i reći: 'pročitaj moju izjavu'", rekao je Lavrov.
Wadephul je uzvratio rekavši da tako reagira netko tko nema argumenata i nalazi se u prilično slabom položaju. "Rusija ne može objasniti svijetu zašto nastavlja ovaj rat", rekao je Wadephul, dodavši: "Besmislen je, stoji tisuće života."
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