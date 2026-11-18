ANTISEMITIZAM
Meloni progurala sporni zakon. Lijeva oporba: Desnica želi ugušiti kritiku
Talijanski parlament dao je konačno odobrenje zakonu usmjerenom na borbu protiv antisemitizma, koji uključuje spornu definiciju za koju kritičari tvrde da bi mogla ograničiti slobodu izražavanja i zagovaranje palestinskih prava.
Zakon, koji je donji dom parlamenta usvojio kasno u utorak sa 147 glasova za i 93 protiv, ugrađuje definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA), koja neke oblike kritike Izraela navodi kao primjere antisemitskog ponašanja.
Protivnici tvrde da bi ta mjera mogla imati zastrašujući učinak na zagovaranje palestinskih prava, dok vladajući blok desnog centra premijerke Giorgie Meloni poručuje da je ona nužna za suzbijanje nasilja i diskriminacije.
Zakon ne predviđa nikakve novčane kazne ni kaznene sankcije za prekršitelje. "Desnica iskorištava zakon o antisemitizmu kako bi ugušila kritiku", rekao je Angelo Bonelli, supredsjednik zastupničkog kluba Saveza zelenih i ljevice (AVS).
Porast propalestinskog aktivizma u Italiji
Italija bilježi porast propalestinskog aktivizma otkako je izbio rat u Gazi nakon napada predvođenih Hamasom na Izrael 7. listopada 2023. godine. Lijeve stranke u velikoj mjeri podupiru te pokrete, dok je Melonina vlada optužila dio prosvjednika za poticanje nereda.
Livia Ottolenghi, predsjednica Unije talijanskih židovskih zajednica (UCEI), pozdravila je usvajanje zakona, rekavši da će on ojačati "demokratska antitijela" talijanskog civilnog društva.
"Borba protiv antisemitizma nije stranačka bitka, već bitka za cijelo društvo i ne može biti podređena političkim svrstanjima", poručila je u priopćenju.
Podjele i unutar oporbe
Iako je ljevica uglavnom odbacila zakon, manja skupina zastupnika iz glavne oporbene Demokratske stranke (PD) bila je suzdržana. Oglušila se na poziv vodstva stranke da glasaju protiv i time istaknula unutarnje podjele oko tog pitanja.
PD je osudio nasilje u Gazi, ali nije bio toliko glasan kao njegovi saveznici, Pokret pet zvijezda i AVS, koji su oba optužili Izrael za genocid, što Izrael odbacuje.
Vlada odbacuje optužbe o ograničavanju slobode govora
Oporbene stranke u više su navrata pozivale vladu da izmijeni definiciju antisemitizma. Njihovi apeli nisu uvaženi, a vladajuća koalicija odbacila je optužbe da će ta mjera ograničiti raspravu o Izraelu, ustrajući na tome da će politička kritika ostati u potpunosti zaštićena.
"Nitko nikada nije nastojao ograničiti slobodu izražavanja i kritike, koja je temelj naše demokracije", rekao je Paolo Emilio Russo iz vladajuće stranke Forza Italia.
Gotovo četiri puta više antisemitskih incidenata nego 2022.
Zagovornici zakona poručili su da su potrebne snažnije zaštitne mjere nakon porasta antisemitskih incidenata od početka rata u Gazi.
Talijanski opservatorij za antisemitizam, istraživačka jedinica milanskog Centra za suvremenu židovsku dokumentaciju (CDEC) koja prati antisemitske incidente diljem zemlje, zabilježio je 963 slučaja u 2025. godini, što je gotovo četiri puta više nego u 2022. godini.
"Zabilježili smo porast incidenata u kojima se ljude gura, pljuje ili šamara. U 2025. godini zabilježili smo 18 takvih slučajeva, a u prvih šest mjeseci ove godine njih 10", rekao je za Reuters ravnatelj CDEC-a Gadi Luzzatto Voghera.
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