policija u stanju pripravnosti
Italija na nogama: Prosvjedi u čak 50 gradova protiv vlade Giorgie Meloni
Prosvjedni dan protiv desničarske vlade talijanske premijerke Giorgie Meloni započeo je u petak u cijeloj Italiji, a demonstracije su planirane u oko 50 gradova diljem zemlje.
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Očekuje se da će se mnogim skupovima pridružiti učenici i studenti, dok je sindikat USB pozvao na štrajk u nekoliko sektora, uključujući lokalni i međugradski javni prijevoz te zdravstvo.
Sigurnosne snage raspoređene su u velikom broju zbog zabrinutosti od mogućeg nasilja.
Prosvjedi su usmjereni protiv koalicije triju krajnje desnih i konzervativnih stranaka premijerke Meloni, koja je na vlasti u Italiji već četiri godine. Prosvjednici je okrivljuju za visoku inflaciju i niske plaće. Studenti također zahtijevaju veća izdvajanja za škole i sveučilišta.
Ministar prometa Matteo Salvini izdao je nalog kojim zabranjuje štrajkove u prometnom sektoru uoči Svih svetih, državnog praznika prvog dana studenog. Međutim, sindikat USB poručio je da će prkositi toj zabrani.
Pojačane mjere sigurnosti
Vlasti su najavile pojačane policijske kontrole i sigurnosne mjere u brojnim gradovima kako bi spriječile nemire.
U Rimu je osiguranje pojačano oko Koloseja, najposjećenije turističke atrakcije u Italiji. Milanska katedrala u središtu grada također je pod posebnom zaštitom.
Prethodni prosvjedi, posebice u Milanu, prerasli su u ozbiljne nerede nakon početnih mirnih okupljanja.
Prosvjednici su pozvani da ne nose kapuljače ni kacige.
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