govor koji je izazvao ovacije
VIDEO / Meloni digla Senat na noge: "Ne žalim za Berlinskim zidom ni ruskim tenkovima"
Talijanska premijerka Giorgia Meloni dobila je glasan pljesak i stajaće ovacije nakon svoga govora u Senatu uoči samita EU-a.
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"Smjer djelovanja Vlade ostaje nepromijenjen: potpora Ukrajini i čvrsta privrženost NATO-u. Kad bismo prestali pomagati Ukrajini, to bi bila kapitulacija, a ne mir, i vratili bismo se sovjetskom imperijalizmu. Ja ne žalim za tim vremenima, ne žalim za Berlinskim zidom", odlučno je poručila Giorgia Meloni tijekom obraćanja u talijanskom Senatu uoči sastanka Europskog vijeća.
Njezine riječi izazvale su snažan pljesak zastupnika koji su ustali sa svojih mjesta, prenosi Secolo d'Italia.
U svojem obraćanju talijanska premijerka nije govorila samo o energiji i visokim računima, nego prije svega o položaju Italije u Europi, osobito kada je riječ o pomoći Kijevu.
"Svi želimo da se postigne mir. Razlika je u tome kako mislimo da se do njega može doći. Prema mojem mišljenju, potpora Ukrajini nije alternativa miru, nego upravo ono što ga omogućuje. Ako agresor može računati na kapitulaciju protivnika, zašto bi uopće imao potrebu pregovarati? No kapitulacija nije mir, nego osvajanje", poručila je.
"Kad bi se Ukrajina sutra prestala braniti, kao što mnogi priželjkuju ili predlažu, ne bismo imali mir", naglasila je Meloni.
👏 Just listen to how long the applause lasted after Meloni said she doesn't miss Russian tanks in Europe crushing uprisings in Prague and Budapest— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026
The Italian prime minister also said she feels no nostalgia for the Berlin Wall.
Her remarks were met with prolonged applause from… pic.twitter.com/w7JG3BurdN
"Raspravljali bismo o okupaciji jedne europske države i povratku imperijalizma sovjetskog tipa, kakav je Europa poznavala pola stoljeća. Osobno ne žalim za tim vremenima, ne žalim za ruskim tenkovima koji su gušili pobune u Pragu i Budimpešti. Ne žalim za Berlinskim zidom. I nitko me neće uvjeriti da se kapitulacija onih koji brane vlastitu slobodu može nazvati mirom.
Mir koji želimo i na čijoj izgradnji radimo, čak i uz cijenu gubitka političke potpore, pravedan je mir. Jer samo pravedan mir može biti trajan, samo pravedan mir može jamčiti sigurnost Europe i zaštititi naše interese. Stoga stav Vlade ostaje nepromijenjen. Podrška Kijevu, s posebnom pažnjom prema civilnom stanovništvu, pritisak na Moskvu i euroatlantsko jedinstvo ostaju stupovi našeg djelovanja", zaključila je.
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