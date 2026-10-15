VIDEO / Meloni digla Senat na noge: "Ne žalim za Berlinskim zidom ni ruskim tenkovima"

"Svi želimo da se postigne mir. Razlika je u tome kako mislimo da se do njega može doći. Prema mojem mišljenju, potpora Ukrajini nije alternativa miru, nego upravo ono što ga omogućuje. Ako agresor može računati na kapitulaciju protivnika, zašto bi uopće imao potrebu pregovarati? No kapitulacija nije mir, nego osvajanje", poručila je.