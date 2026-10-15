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govor koji je izazvao ovacije

VIDEO / Meloni digla Senat na noge: "Ne žalim za Berlinskim zidom ni ruskim tenkovima"

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15. lis. 2026. 11:28
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2026-10-14T104937Z_1006487052_RC2W2OAL53KL_RTRMADP_3_USA-RUSSIA-ITALY-MELONI
Francesco Fotia/REUTERS

Talijanska premijerka Giorgia Meloni dobila je glasan pljesak i stajaće ovacije nakon svoga govora u Senatu uoči samita EU-a.

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"Smjer djelovanja Vlade ostaje nepromijenjen: potpora Ukrajini i čvrsta privrženost NATO-u. Kad bismo prestali pomagati Ukrajini, to bi bila kapitulacija, a ne mir, i vratili bismo se sovjetskom imperijalizmu. Ja ne žalim za tim vremenima, ne žalim za Berlinskim zidom", odlučno je poručila Giorgia Meloni tijekom obraćanja u talijanskom Senatu uoči sastanka Europskog vijeća.

Njezine riječi izazvale su snažan pljesak zastupnika koji su ustali sa svojih mjesta, prenosi Secolo d'Italia.

U svojem obraćanju talijanska premijerka nije govorila samo o energiji i visokim računima, nego prije svega o položaju Italije u Europi, osobito kada je riječ o pomoći Kijevu.

"Svi želimo da se postigne mir. Razlika je u tome kako mislimo da se do njega može doći. Prema mojem mišljenju, potpora Ukrajini nije alternativa miru, nego upravo ono što ga omogućuje. Ako agresor može računati na kapitulaciju protivnika, zašto bi uopće imao potrebu pregovarati? No kapitulacija nije mir, nego osvajanje", poručila je.

"Kad bi se Ukrajina sutra prestala braniti, kao što mnogi priželjkuju ili predlažu, ne bismo imali mir", naglasila je Meloni.

"Raspravljali bismo o okupaciji jedne europske države i povratku imperijalizma sovjetskog tipa, kakav je Europa poznavala pola stoljeća. Osobno ne žalim za tim vremenima, ne žalim za ruskim tenkovima koji su gušili pobune u Pragu i Budimpešti. Ne žalim za Berlinskim zidom. I nitko me neće uvjeriti da se kapitulacija onih koji brane vlastitu slobodu može nazvati mirom.

Mir koji želimo i na čijoj izgradnji radimo, čak i uz cijenu gubitka političke potpore, pravedan je mir. Jer samo pravedan mir može biti trajan, samo pravedan mir može jamčiti sigurnost Europe i zaštititi naše interese. Stoga stav Vlade ostaje nepromijenjen. Podrška Kijevu, s posebnom pažnjom prema civilnom stanovništvu, pritisak na Moskvu i euroatlantsko jedinstvo ostaju stupovi našeg djelovanja", zaključila je.

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Teme
giorgia meloni senat ukrajina

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