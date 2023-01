U nastojanju da se obračuna s lopovima koji usred krize troškova života kradu meso i pokušavaju ga preprodati, poslovnica popularnog trgovačkog lanca Tesco u centru Londonu otišla je korak dalje te su zaključali hladnjak.

Bravama na hladnjacima kontroliraju da kupci ne mogu samostalno doći do mesa koje je bez nadzora osoblja, a osobito do odrezaka.

“Kako bismo zaštitili zalihe i dostupnost, ova vrata su zaključana. Zamolite člana osoblja za pomoć”, napisali su uz zaključani hladnjak, piše Mirror.

