Liječnik otkrio jednostavan test koji pokazuje starite li dobro: Ovo je znak za zabrinutost

Dr. Hinkle slaže se da test ravnoteže od 10 sekundi nije dovoljan za samostalno postavljanje dijagnoze i da ne postoji čarobna dobna granica do koje biste ga trebali moći proći ili nakon koje to više ne biste trebali očekivati. Osim toga, postoje ljudi koji ovaj test nikako ne bi trebali pokušavati izvoditi sami kod kuće.