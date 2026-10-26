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Liječnik otkrio jednostavan test koji pokazuje starite li dobro: Ovo je znak za zabrinutost
Starenje je sastavni dio života, ali budući da sa sobom donosi određene promjene i izazove, mnogi žele znati kako zapravo stare.
"Starenje kod svakoga izgleda drukčije, ali postoje određene promjene koje često primjećujemo kako ljudi postaju stariji", kaže za časopis Parade dr. Tate Hinkle, liječnik opće medicine, prenosi nova.rs.
Prema riječima dr. Hinklea, možete očekivati postupno smanjenje mišićne mase i snage, kao i usporavanje refleksa. Zglobovi također mogu postati ukočeniji, dok ravnoteža i fleksibilnost možda više neće biti onakve kakve su nekada bile.
"Vid i sluh mogu se promijeniti, obrasci spavanja mogu se izmijeniti, a oporavak nakon naporne tjelesne aktivnosti može trajati nešto dulje", kaže dr. Hinkle.
Ključna je riječ ovdje postupno. Nećete se jednog jutra probuditi na neki važan rođendan, primjerice 50. ili 60., i odjednom shvatiti da više uopće ne možete održavati ravnotežu, istezati se ili kretati.
"Starenje ne znači automatski da ćete postati krhki ili izgubiti samostalnost", kaže dr. Hinkle. "Mnoge promjene povezane sa starenjem mogu se usporiti ili ublažiti tjelesnom aktivnošću, vježbama snage, pravilnom prehranom i kontrolom kroničnih zdravstvenih stanja."
Važno je naglasiti da to ne znači da uopće nećete starjeti, unatoč onome na čemu inzistiraju pojedini kreatori sadržaja o dugovječnosti na TikToku.
"Kao liječnica opće medicine smatram da cilj ne bi trebao biti toliko izbjegavanje starenja koliko očuvanje funkcionalnosti tijekom procesa starenja", objašnjava dr. Uma Darji, liječnica opće medicine iz Sjeverne Karoline. "Želimo da ljudi i u starijoj dobi nastave raditi stvari koje su im važne."
U svemu tome liječnici izdvajaju jedan jednostavan test od 10 sekundi koji može mnogo toga otkriti o tome kako starite.
Test od 10 sekundi može otkriti mnogo toga o starenju
Liječnici kažu da mogu početi stjecati uvid u to kako starite tako što će provjeriti možete li održavati ravnotežu stojeći na jednoj nozi 10 sekundi.
"Stajanje na jednoj nozi tijekom 10 sekundi možda djeluje besmisleno, ali se na taj način zapravo provjerava funkcioniranje mišića, zglobova, živaca, očiju, unutarnjeg uha i mozga, koji zajedno omogućuju održavanje ravnoteže", objašnjava dr. Joshua Quinones, specijalist interne medicine.
Dr. David Cutler, liječnik specijalist obiteljske medicine, slaže se da podatak o tome koliko dugo netko može stajati na jednoj nozi može pružiti određene naznake o procesu starenja. Evo kako on tumači rezultate:
- Stajanje na jednoj nozi dulje od 30 sekundi: ravnoteža je uglavnom zadovoljavajuća.
- Stajanje na jednoj nozi od 10 do 30 sekundi: ravnoteža je donekle oslabljena pa bi bilo dobro pratiti njezino stanje.
- Stajanje na jednoj nozi kraće od 10 sekundi: upućuje na znatno ograničenje ravnoteže, osobito kod starijih osoba.
- Potpuna nemogućnost stajanja na jednoj nozi: snažan je razlog za procjenu ravnoteže, hoda, snage i rizika od padova.
U kojoj biste dobi mogli očekivati da više nećete uspjeti proći ovaj test stajanja na jednoj nozi? Dr. Darji kaže da ne postoji točno određena dobna granica.
"Ipak, većina ljudi koji nemaju zdravstvenih problema trebala bi moći stajati na jednoj nozi 10 sekundi i tijekom većeg dijela sedmog desetljeća života, odnosno do kasnih šezdesetih godina. Međutim, to nije standard koji koristimo u praksi, a rezultati se znatno razlikuju ovisno o drugim zdravstvenim čimbenicima", pojašnjava dr. Darji, prenosi Parade.com.
Jedno istraživanje u kojem su sudjelovale osobe u dobi od 51 do 75 godina pokazalo je da je većina ljudi u ranim pedesetima mogla stajati na jednoj nozi 10 sekundi. Međutim, više od polovice ispitanika (54 posto) u dobnoj skupini od 71 do 75 godina nije uspjelo održati ravnotežu na jednoj nozi tijekom 10 sekundi.
Dr. Hinkle slaže se da test ravnoteže od 10 sekundi nije dovoljan za samostalno postavljanje dijagnoze i da ne postoji čarobna dobna granica do koje biste ga trebali moći proći ili nakon koje to više ne biste trebali očekivati. Osim toga, postoje ljudi koji ovaj test nikako ne bi trebali pokušavati izvoditi sami kod kuće.
"Osoba koja već ima problema s ravnotežom, doživjela je padove, koristi pomagalo za kretanje ili osjeća vrtoglavicu ili nestabilnost ne bi trebala pokušavati stajati na jednoj nozi bez oslonca samo kako bi provjerila može li to učiniti", kaže on i dodaje da liječnik ili fizioterapeut mogu sigurno procijeniti vašu ravnotežu.
Što znači ako ne možete stajati na jednoj nozi 10 sekundi?
Nemogućnost stajanja na jednoj nozi tijekom 10 sekundi može upućivati na nekoliko stvari, uključujući slabljenje ravnoteže povezano sa starenjem. Dr. Cutler kaže da to može značiti da ste tjelesno krhkiji, zbog čega biste se teže oporavljali od manjih stresnih događaja, poput infekcije ili pada. Također, imate veći rizik od padova, koji u starijoj dobi mogu dovesti do ozljeda, gubitka samostalnosti, pa čak i smrti.
Ipak, nemojte paničariti ako se tijekom ovog testa ravnoteže od 10 sekundi zateturate i izgubite oslonac.
"Ravnoteža se znatno razlikuje od osobe do osobe, a na nju mogu utjecati lijekovi, vid, funkcija unutarnjeg uha, mišićna snaga, problemi sa zglobovima i brojna zdravstvena stanja", kaže dr. Hinkle.
Ipak, shvatite to kao razlog da se dodatno zainteresirate za svoje zdravlje i istražite što bi moglo utjecati na vašu ravnotežu. Vaš će liječnik vjerojatno učiniti isto.
"Način na koji starimo ne određuje isključivo broj svjećica na rođendanskoj torti", dodaje dr. Hinkle. "Snaga, ravnoteža i pokretljivost mogu se poboljšavati tijekom velikog dijela života. Test ravnoteže od 10 sekundi može pružiti zanimljive naznake, ali očuvanje sposobnosti sigurnog i samostalnog kretanja mnogo je važnije od prolaska bilo kojeg pojedinačnog testa."
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