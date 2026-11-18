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Novi udarac za Netanyahua: Oporba preuzela čelno mjesto u izraelskom parlamentu
Bivši ministar Matan Kahana (54) dobio je 66 glasova u parlamentu koji broji 120 mjesta. Član je centrističke stranke Yashar, čiji je čelnik Gadi Eisenkot dobio mandat za sastavljanje nove vlade.
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Kahana će na toj dužnosti zamijeniti Amira Ohanu, člana desničarske stranke Likud koju vodi premijer u tehničkom mandatu Benjamin Netanyahu. Oporba se nada da će joj ova promjena donijeti veći utjecaj na parlamentarnu proceduru.
Cilj joj je poništiti ključne dijelove sporne pravosudne reforme koju je Netanyahuova vlada provodila od početka 2023. godine.
Netanyahuova stranka Likud za mjesto predsjednika parlamenta nominirala je Ofira Katza, ali on nije uspio prikupiti dovoljan broj glasova.
Smotrich upozorio Kahanu zbog glasova arapskih zastupnika
Krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich upozorio je Kahanu da ne preuzima dužnost uz potporu "glasova neprijatelja Izraela", misleći pritom na arapske stranke.
Kahana je pak pozvao Smotricha da poštuje demokratski proces i njegov ishod. Kao što se i očekivalo, arapski zastupnici glasali su za Kahanu. Neki članovi Netanyahuova tabora na to su u parlamentu reagirali uzvicima "sramota".
Tko je novi predsjednik parlamenta?
Kahana je ranije služio u elitnoj vojnoj postrojbi Sayeret Matkal, nakon čega je 24 godine proveo kao pilot u Izraelskom ratnom zrakoplovstvu, gdje je napredovao do čina pukovnika.
Po struci pravnik, Kahana podupire jačanje židovskog identiteta Izraela, ali se zalaže za veće kompromise po vjerskim pitanjima i smanjenje utjecaja ultraortodoksnih stranaka.
Eisenkot dobio mandat, ali sastavljanje vlade ostaje neizvjesno
Izbori održani 27. listopada ostavili su i Netanyahuov desno-religijski blok i oporbeni blok predvođen Eisenkotom, bivšim načelnikom glavnog stožera vojske, bez parlamentarne većine.
Predsjednik Isaac Herzog povjerio je Eisenkotu mandat za sastavljanje vlade. Dao mu je početni rok od 28 dana za okupljanje koalicije.
Njegovi izgledi za uspjeh i dalje su neizvjesni. Duboke podjele između političkih blokova, ali i unutar njih, uz brojne crvene linije, otežavaju postizanje kompromisa, posebice oko suradnje s arapskim strankama.
Arapske stranke osvojile su 19 od 120 zastupničkih mjesta, što im daje ključnu ulogu u pregovorima.
Netanyahu iza sebe ima 19 godina na vlasti
Netanyahu, izraelski premijer s najduljim stažem i politički veteran poznat po sposobnosti preživljavanja na vlasti, obnašao je dužnost ukupno 19 godina u nekoliko mandata još od 1996. godine.
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