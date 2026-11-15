Zaboravljena povijest anticionističkog judaizma

Ali vaši su roditelji, kako kažete, bili cionisti. Ne fanatični cionisti. Nisu posjećivali Izrael niti su vas poticali da ga posjetite. No kažete da su bili cionisti zato što je, citiram, „koliko sam ja znao, svatko u Americi bio cionist, osobito ako je bio Židov, ali ne isključivo tada”. A zatim pišete, što mi je bilo izvanredno: „Nisam svjesno upoznao nikoga tko se protivio cionizmu sve dok nisam bio u dvadesetima.”