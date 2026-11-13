Oglas

"AGRESIVNO"

"Rasistička kampanja": Eisenkot žestoko prozvao Netanyahua zbog napada na Arape

author
Hina
|
13. stu. 2026. 18:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_D4MW2T3
Jewel SAMAD, Maya LEVIN/AFP

General Gadi Eisenkot, zadužen za formiranje izraelske vlade, u petak je osudio, kako je kazao, "rasističku i agresivnu kampanju" koju premijer u odlasku, Benjamin Netanyahu vodi protiv arapske manjine u zemlji.

Oglas

Ovaj snažan stav u obranu izraelskih Arapa ili palestinskih građana Izraela, koji čine 20 posto stanovništva, neobičan je za istaknutoga židovskog političara.

Događa se u trenutku kada su izraelske arapske stranke, sa svojih 19 zastupnika u parlamentu u središtu pregovora o formiranju vlade nakon parlamentarnih izbora koji su završili bez većine.

Dvije glavne arapske stranke izjavile su da su spremne podržati Eisenkotov blok. No Netanyahu i dalje ocrnjuje te stranke da bi spriječio takav savez i optužuje ih da žele uništiti Izrael te da "podržavaju terorizam".

Eisenkot: Napadi na Arape nisu prihvatljivi

Pripadnici arapske manjine "meta su rasističke i agresivne kampanje usmjerene na oduzimanje legitimiteta, kampanje koju potiče premijer u odlasku i njegova pratnja iz političkih razloga", rekao je Eisenkot u dugoj poruci objavljenoj na platformi X.

"Sasvim je legitimno ne slagati se s predstavnicima arapskih stranaka", ali "nije ni legitimno ni prihvatljivo omalovažavati cijelu zajednicu i to neću dopustiti", dodao je.

"Nastojanja da se oni marginaliziraju i kolektivno kleveću duboko potkopavaju načela kojima bi se državnik trebao voditi", kazao je.

Netanyahu arapske zastupnike nazvao neprijateljima Izraela

U utorak je na inauguracijskoj sjednici novog parlamenta izabranog 27. listopada Netanyahu pokrenuo niz napada na arapske članove izraelskog parlamenta.

Nazvao ih je "pristašama terorizma" i "neprijateljima Izraela" te ih je optužio da im je "cilj uništiti židovsku državu".

Svrha ovakvih opetovanih napada je, po mišljenju analitičara, postići da savez s arapskim strankama bude neprihvatljiv židovskoj većini u kontekstu društvenih podjela koje su se pogoršale od napada Hamasa na izraelsko tlo 7. listopada 2023.

Savez s arapskim strankama i dalje neizvjestan

Eisenkot nije dao zeleno svjetlo takvome savezu u ovoj fazi, unatoč ponovljenim pozivima Zajedničke liste i Ra'ame.

Jedan od stupova Eisenkotova tabora, nacionalist Avigdor Liberman, više se puta protivio svakome paktu s arapskim strankama, predlažući umjesto toga savez s ultraortodoksnim židovskim skupinama.

Teme
arapi benjamin netanyahu gadi eisenkot izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ