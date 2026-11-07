ODABIR IZRAELSKOG PREDSJEDNIKA
Loše vijesti za Netanyahua: Njegov najveći rival dobio priliku preuzeti vlast u Izraelu
Izraelski predsjednik u subotu je izabrao Gadija Eisenkota, najžešćeg rivala premijera Benjamina Netanyahua, da pokuša formirati novu vladu nakon parlamentarnih izbora koji nisu iznjedrili jasnog pobjednika.
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Netanyahu, najdugovječniji izraelski čelnik, pokušava ostati na vlasti nakon što je njegova religiozno-nacionalistička koalicija izgubila većinu na izborima 27. listopada, no ostala je najveći blok u parlamentu.
Eisenkot, bivši vojni čelnik, odbio je udružiti snage s arapskim strankama s kojima bi imao većinu mjesta u parlamentu.
Eisenkot ima 28 dana za sastavljanje vlade
No arapski čelnici, ogorčeni onime što smatraju rasističkom politikom Netanyahua i njegovih krajnje desnih saveznika, nominirali su Eisenkota da pokuša prvi oformiti vladu, čime je dobio najveći broj preporuka zastupnika.
"Predsjednik Herzog pozvao je Gadija Eisenkota u predsjedničku rezidenciju, gdje će mu dati zadatak da oformi vladu", rekao je glasnogovornik predsjednika Isaaca Herzoga.
Očekuju se tjedni mukotrpnih pregovora nakon Eisenkotove nominacije. Dobio je 28 dana da pokuša sastaviti vladu, s mogućnošću dodatnih 14 dana.
Netanyahuov blok ostao najveći u parlamentu
Likud je osvojio najviše mandata, 27 od 120 koliko ih ima u Knesetu. No Netanyahuova religiozno-nacionalistička koalicija uspjela je skupiti 53 mjesta i nedostaje joj osam da bi imala većinu.
Eisenkotova stranka Yashar ima 21 zastupnika, a njegova četverostranačka koalicija od lijevog centra do desnih stranaka osvojila je 48 mandata. Dvije stranke koje predstavljaju izraelsku arapsku manjinu osvojile su rekordnih 19 mjesta.
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