Odvjetnik greškom razveo pogrešan bračni par

Odvjetničko društvo objavilo je da podržava uz svog "briljantnog mladog odvjetnika" koji je slučajno na padajućem izborniku na portalu odabrao pogrešno i tako razveo krivi bračni par.

Jedna mala računalna greška u odvjetničkom uredu koji se uglavnom bavi obiteljskim pravom, dovela je do slučajnog razvoda pogrešnog para.

Odvjetnik u tvrtci Vardags otvorio je dosje dvoje ljudi prezimena Williams koji su bili u braku 21 godinu kada su podnijeli zahtjev za razvodom. Međutim, upisujući detalje slučajno je odabrao krive Williamse.

Sir Andrew McFarlane, predsjednik dijela tvrtke, objasnio je da su namjeravali podnijeti zahtjev za razvod za drugog klijenta, ali su slučajno otvorili krivi elektronički spis.

Prošli je tjedan sud odlučio da se konačan zahtjev mora provesti, unatoč pogrešci.

Osnivačica i predsjednica odvjetničke tvrke rekla je za Law Society Gazette: “Mladi odvjetnik koji je napravio grešku u padajućem izborniku na novom portalu za razvode, jedan je od najboljih iz nove generacije. Nije nemaran niti površan. Potpuno je predan poslu i iznimno sposoban.

Taj mladi odvjetnik, naš sjajni mladi odvjetnik, istinski treba podršku da se nosi s traumom svega toga. Čak i kad kažem da se moglo dogidit svakome od nas, to je nešto što će osobu probuditi noću, dovesti je do sloma ili nešto slično. Apsurdno je da možemo mijenjati zahtjeve u skladu s “pravilom lapsusa” i svi razumiju da se to događa, ali kada je lapsus na portalu, onda se to nikako ne može promijeniti.”

Prije dvije godine Velika Britanija je izmjenom zakona znatno olakšala proces razvoda. Supružnici više ne moraju dokazivati partnerovu krivnju, ponekad i lažno, niti čekati godinama da razvrgnu loš brak jer je u travnju 2022. na snagu stupila najveća reforma zakona o braku u zadnjih 50 godina. Razvod u kojem nije potrebno dokazivati krivnju znači da jedan od bračnih partnera ne mora dokazivati da je partner zgriješio, primjerice, počinivši preljub ili ga teretiti za “nerazumno ponašanje”, za napuštanje bračne zajednice i slično.

Time je, naravno, porastao broj razvoda, a odvjetnički uredi su si dodatno olakšali posao tako da se brakorazvodna parnica može pokrenuti online, prenosi Mirror.

