“Nijedna država nije u mogućnosti pobijediti zemlju koja ima nuklearno oružje”

Sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić u Novom danu govorio je o partizanskom pokretu u Ukrajini, kao i o političkim nestabilnostima u drugim dijelovima svijeta.

Odgovarajući na pitanje kolika je stvarna snaga partizanskog pokreta, Kalinić je istaknuo važnost obavještajne pozadine.

“Uglavnom vam je to bazirano na obavještajnoj strukturi, i to ne samo ukrajinskih snaga nego i zapadnih. Imate specijalce koji su sposobni to obaviti u suradnji s ljudima na terenu. Sve te operacije u pravilu dolaze izvana”, kaže Kalinić.

O napadima na ruskom području rekao je da čine najviše psihološku štetu:

“I oni Rusi koji podržavaju tzv. specijalnu vojnu operaciju onda se osjećaju nesigurno jer ispada da su bilo gdje dohvatljivi.”

Kalinić podsjeća da je Krim anektiran 2014. godine i smatraju ga sastavnim dijelom svog teritorija, ali dodaje da su ljudi unatoč tome počeli odlaziti od tamo jer se ne osjećaju sigurno tamo.

“Mislim da ovo kako se situacija sad dalje kreće, situacija ide prema daljnoj eskalaciji. Ne pokazuje se interes ni u Washingtonu ni u Moskvi da se ide prema miru. Najveće žrtve su Ukrajinci koji su glineni golubovi u toj priči. Koliko god oružja stiglo u Ukrajinu, ona nije u stanju pobijediti, odnosno bilo koja država nije u mogućnosti pobijediti bilo koju zemlju koja ima nuklearno oružje”, smatra Kalinić.

Napominje da je Rusija zemlja s najviše nuklearnih glava, ali i da je za svako novo naoružanje koje se šalje Ukrajini potrebno i vrijeme za obuku.

“Ne vidim kako bi Rusija pristala da ode s Krima i ostane bez Sevastopolja i na taj način ostane bez ključne luke preko koje kontrolira Crno more”, dodao je Kalinić govoreći o eventualnom dogovaranju kompromisa.

Kalinić ističe i da je poginulo oko 60-70 posto najelitnijih dijelova vojske s obje strane u ovih godinu dana rata.

Ponovno buđenje IRA-e?

U kontekstu posljednjih zbivanja oko preuzimanja odgovornosti Nove IRA-e za oružani napad na glavnog policijskog inspektora Johna Caldwella, Kalinić je odgovorio znači li to ponovno buđenje disidentske skupine IRA-e.

“Nije ponovno buđenje. Bile su dvije IRA-e, jedna koja je bila za pregovore i ova koja je bila prava. Iz te prave je nastala nova IRA-a koja je napravila nekoliko terorističkih napada”, rekao je Kalinić pa dodao da su nastupile političke promjene koje imaju potencijal daljnjeg zaoštravanja.

“Ključne promjene koje su nastupile je da je Britanije tvrdim Brexitom izašla iz EU. Sporazumom koji imaju dogovoreno je ako Britanija napusti EU da imaju pravo na referendum o odcjepljenju. Zadnji popis stanovništva je pokazao da katolika ima više nego protestanata, a ono što dodatno može pomoći Ircima katolicima koji žele odcjepljenje je to što imaju nekoliko postotaka Škota koji će sigurno glasati za odcjepljenje”, rekao je Kalinić.

Vezano uz približavanje političkom dogovoru između Kosova i Srbije o kojem se intenzivno govori u posljednje vrijeme, Kalinić je rekao da tko god u Srbiji kaže da priznaje Kosovo kao državu, on je politički mrtav.

“Ovo je neko prijelazno rješenje”, smatra Kalinić.

