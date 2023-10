Povjesničar Tvrtko Jakovina: Ovo bi bila najgora vijest za Izrael, pa i za svijet

Podijeli :

Profesor sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta Tvrtko Jakovina u Dnevniku N1 komentirao je situaciju na Bliskom istoku.

“Hamasu je možda i želja da se sukob prelije posvuda po Bliskom istoku, to bi bila najgora vijest za Izrael pa i za svijet”, rekao je Tvrtko Jakovina i dodao:

“No, sve još uvijek ostaje u okviru lokalnog rata ako se veze koje sad mnogi ističu i odbacuju pretpostavku da Teheran ništa nije znao. Više desetljeća od formiranja Hamasa i Hezbolaha iza svega je stajao Teheran. Oni ne razmišljaju o svemu isto, ali velik dio međunarodnih čimbenika može izvući koristi iz onoga što se događa i onoga što ćemo tek vidjeti, nažalost, kad se vojnici počnu kretati po Gazi.”

“Vrlo je teška situacija. Pregovorima se može postići malo”, ističe.

Hezbolah je najjača paravojna skupina na Bliskom istoku. Ne toliko po broju vojnika (oni kažu da ih je 100.000, a vjerojatno ne više od 50.000), ali s obzirom na naoružanje to je najveća paravojna skupina na svijetu, objašnjava profesor. “SAD nije izravno upleten, ali koliko će ovo trajati i gdje će se sukob preliti, druga je stvar”, rekao je Jakovina.

Najstarija svjetska kriza

“Što se tiče najstarije svjetske krize, mi se vraćamo na tu osnovnu točku – kako odrediti odnose između Izraela i onih koji su bili u Pojasu Gaze. Treba vidjeti što znači unutar okvira međunarodnog prava. Kako je g. Bush mlađi rekao, vjerojatno će brzo doći do promjene međunarodne javnosti prema ovim zbivanjima, ali pitanje kako riješiti skupinu koja ne želi pregovore s Izraelom. Izrael je posljednjih godina mislio da se Hamas okreće gospodarskom razvoju što je očito sve bila varka. U takvoj situaciji možete pomisliti želi li netko taj tip eskalacije i može li nekome pomoći. Ovo može pomoći drugim akterima, ali svi koji promatraju izvana uče da postoje grupe kojima nije stalo do dobrobiti građana i koje smatraju da je ovakva je žrtva njihov životni cilj. Sad smo u situciji da imamo dvije strane koje ne mogu pronaći mogućnost razgovora. Stotine su tisuća ljudi u pitanju i to je svjetska drama.”

Na pitanje može li izraelski premijer Benjamin Netanyahu preživjeti na vlasti, Jakovina objašnjava:

“Ako je nekome nešto išlo na ruku, onda je to ova potpora iz SAD-a. S Netanyahom je taj dojam gdje se on okretao isključivo radikalnim skupinama. Mnoge židovske zajednice u SAD-u su se počele odmicati od radikalne politike Izraela, ali to je sad privremeno na strani. Svaki premijer koji ne može osigurati sigurnost građana, koji je tolike godine na vlasti u zemlji u kojoj su drugi premijeri imali ratove u kojima su pobijedili, svejedno su otišli s vlasti. Čini mi se da je preslagivanje kad sve prođe unutar Izraela sigurno i ne mislim da je Netanyahu u najboljoj situaciji, ali to je rasprava za budućnost.”

