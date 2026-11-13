Preminuo poznati ratni reporter: Dječaka iz opkoljenog Sarajeva spasio je skrivajući ga ispod pancirke

Rođen kao Antonio Capuozzo 7. prosinca 1948. u Palmanovi, u sjeveroistočnoj pokrajini Udine, odrastao je u Furlaniji prije nego što se preselio u Trento, gdje je studirao sociologiju. Bio je politički aktivan u Talijanskoj komunističkoj partiji, a potom i u izvanparlamentarnom ljevičarskom pokretu Lotta Continua.