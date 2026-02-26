Novinarka za N1 otkrila kako je ušla u trag prvom osumnjičenom za "Sarajevo safari"

"Komentar je sadržavao vrlo precizne rečenice: da je taj čovjek više puta pričao kako je bio u Sarajevu kao snajperist, da je u tome uživao, da nije pokazivao nikakav stid, već naprotiv, ponos, te da je tamo odlazio na dulja razdoblja, polazeći nakon posla i vraćajući se u nedjelju navečer. Potom sam kontaktirala osobu koja je napisala komentar i uspjela dobiti više detalja koji su nas, u usporedbi s drugim glasovima s tog područja, doveli do njega"; prepričava.