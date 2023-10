Protiv Trumpa se okrenuo i njegov najbliži suradnik: “Bože, pomozi nam”

Podijeli :

JIM WATSON / AFP

General John Kelly (73) bio je najdugovječniji šef osoblja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog čega njegov posljednji istup prepun kritika ima dodatnu težinu.

Iznio ih je u ekskluzivnom intervjuu za CNN na račun Trumpa, prvenstveno jer mu se svih tih godina dok je radio za njega nije sviđalo kako napada pripadnike američke vojske i generale. Analitičari su često upozoravali na takvu taktiku bivšeg predsjednika, koji je tim obezvređivanjem zaslužnih veterana htio prikriti činjenicu da se na sve moguće načine trudio izbjeći vojsku.

I, uspio je u tome jer patriotski nastrojeni Amerikanci, inače neskloni osobama koje bježe od “dužnosti prema državi”, čvrsto su stali uz njega.

“Što da dodam, a da već nije rečeno”, zapisao se Kelly na početku pa krenuo s pričom:

“On je osoba koja misli da su svi oni koji brane svoju zemlju, ili su teško ranjeni, ili su proveli godine kao ratni zarobljenici, naivčine. On u tome ne vidi ništa značajno. Nije želio biti viđen u prisutnosti ranjenika i nazivao je one koji su dali život za ovu zemlju gubitnicima.”

Potom se potpuno otvorio pa izbacio cijeli niz kritika o Trumpovom političkom djelovanju.

“Nije iskren u pogledu svog stava o zaštiti nerođenog života, o ženama, o manjinama, o evanđeoskim kršćanima, o Židovima, o radnicima i radnicama. Nema pojma što Amerika predstavlja i nema pojma što je Amerika. Divi se autokratima i diktatorima ubojicama. Nema ništa osim prezira prema našim demokratskim institucijama, našem Ustavu i vladavini prava. Što više reći? Bože, pomozi nam.”

Kelly je potvrdio i niz detalja iz 2020., uključujući situaciju kad mu se Trump obratio na Dan sjećanja 2017., dok su stajali na groblju za poginule u Afganistanu i Iraku.

“Rekao mi je da ih ne shvaća pa pitao da što su oni imali od toga.”

Uistinu, Trump je često kritizirao pokojnog republikanskog senatora Arizone Johna McCaina, koji je proveo godine u vijetnamskog zarobljeništvu.

“Postao je ratni heroj samo zato što su ga zarobili, on nije nikakav ratni heroj. Volim one koji se nisu dali zarobiti. Volim i one koji se nisu dali oboriti ispred gubitnika koji su srušeni”, referirao se Trump na McCaina i na bivšeg predsjednika Georgea H. W. Busha, čiji je zrakoplov srušen u Drugom svjetskom ratu.

Često je bivši predsjednik javno negodovao i kad bi mu dovodili ranjenike na skupove.

“Nije ih volio gledati, nije želio biti blizu njih. Uvijek bi rekao da ne ostavljaju dobar dojam, da ne izgledaju dobro za skupove i da nitko ne želi vidjeti ranjenike”, prisjetio se Kelly.

General je samo jedan u nizu bivših suradnika Donalda Trumpa, koji je odlučio istupiti javno i podijeliti sve negativnosti kojima je godinama svjedočio. Prije njega su to učinili Cassidy Hutchinson, Alyssa Farah Griffin, Mark Esper, Bill Barr, Mark Milley… Nijedan bivši ili aktualni predsjednik nije se mogao “pohvaliti” ičime sličnim.

Inače, Kelly je s Trumpom surađivao od 2017. do 2019., vijetnamski je veteran i jedan od najistaknutijih vojnih stručnjaka i dužnosnika svoje generacije.

U tijeku je republikanska kampanja, a Trump je apsolutni favorit. Toliki da nije htio ni doći na debatu, tijekom koje su ga kandidati prvi put počeli konkretno prozivati i kritizirati.

