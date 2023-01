Rat u Ukrajini: Tri stvari koje se mogu dogoditi ove godine

Podijeli :

Više od deset mjeseci traje rat u Ukrajini, a portal 19fortyfive analizirao je kako bi se situacija na bojištu mogla razviti tijekom 2023. godine. Daniel L. Davis, viši suradnik za obrambene prioritete i bivši potpukovnik u vojsci SAD-a, navodi da bi se u Ukrajini mogla razviti tri scenarija ove godine.

Rusija bi mogla pokrenuti zimsku protuofenzivu

Ruski predsjednik Vladimir Putin mobilizirao je najmanje 300.000 vojnika od kojih 150.000 već raspoređeno na frontu, a isto toliko ih je nastavilo s pripremama za buduće operacije. I ukrajinsko vodstvo očekuje veliku zimsku protuofenzivu ove zime.

U ovom bi scenariju ruski vojnici koji su trenutno raspoređeni u Ukrajini uspješno držali linije, a onda bi krajem siječnja ili početko veljače novoformirane ruske jedinice izvele napad na slabe točke ukrajinskih linija i probili bi se dalje, prisiljavajući veliki broj ukrajinskih vojnika da se ili povuku dalje na zapad ili riskiraju opsadu i uništenje.

Rusi su ranije najavili da žele osloboditi područje četiriju anketiranih regija, što bi mogli pokušati ispuniti u velikoj zimskoj protuofenzivi, tjerajući Ukrajinu preko Dnjepra na jugu, natrag do Harkiva na sjeveru i izvan Donbasa u središtu. Kad bi to postigao, Putin bi proglasio pobjedu, izgradio novu “željeznu zavjesu” duž nove granice i tražio sporazumno rješenje s Kijevom.

Ruska protuofenziva, ali ukrajina drži položaj

U ovom scenariju Rusija pokreće veliku zimsku protuofenzivu na isti način i s istim ciljem kako je gore navedeno, ali u ovom slučaju to nije tako uspješno.

Zahvaljujući iskusnim i čvrstim ukrajinskim borcima – potpomognutim znatnim obrambenim oružjem koje je osigurao Zapad – donekle su se učvrstili u nekim područjima, ali su se oduprli Rusima na drugim mjestima i tako rat ulazi u pat poziciju.

Rusija ne pokreće zimsku protuofenzivu

U trećem scenariju Rusija ne pokreće zimsku protuofenzivu već koristi svoje mobilizirane rezerve za držanje trenutnih pozicija.

U ovom scenariju Putin ne riskira nego odlučuje učvrstiti trenutne linije kontakta, pri čemu koristi dodatnih 150.000 vojnika da podupru trupe na sjeveru, istoku i jugu kako bi spriječili daljnje ukrajinsko napredovanje.

Rusi na prvim linijama proširuju i jačaju svoje obrambene radove kako bi spriječili bilo kakav budući prodor ukrajinskih snaga i počinju tražiti sporazumno rješenje, tvrdeći svojoj domaćoj publici da to na neki način predstavlja pobjedu za Rusiju, i opet nastaje pat pozicija u ratu.

Odgovor SAD-a

Davis navodi da niiti jedan od ovih scenarija ne predviđa pobjedu Ukrajine jer je njihova vojna stvarnost takva da nisu opremljeni niti popunjeni potrebnim alatima za izvođenje velike ofenzivne operacije dovoljne snage da istjera stotine tisuća ruskih vojnika iz Ukrajine.

Nadalje, niti jedan od scanrija ne prognozira pobjednika rata jer Davis smatra da niti jedna strana neće još neko vrijeme promijeniti svoju poziciju, zbog čega očekuje da će se rat nastaviti u prvoj polovici 2023.

Tu je važan i odgovor SAD-a. Na strateškoj razini, otprilike postoje tri glavna prioriteta koji bi trebali poslužiti kao temelj svake vanjske politike koju bi SAD treba provoditi, a oni su: održavanje SAD-a izvan nepotrebnih ratova, osigurati da SAD ima i održava jaku vojsku koja može odvratiti svakog potencijalnog agresora od pokretanja napada na SAD ili saveznike te zaštita američkog naroda da napreduje, piše Davis za 19fortyfive.

Dodaje da Oružane snage SAD-a ne bi trebale biti gurnute u veliki rat osim ako ne postoji izravna ili neposredna prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili sigurnosti saveznika iz sporazuma – pa čak i tada, samo ako Kongres to službeno odobri ili objavi rat. Davis naglašava da SAD mora paziti da se ne uvuče u izravni konflikt s Rusijom.

Navodi da je od ključne važnosti da Ukrajina pobjedi u ratu s Rusijom, no da, iako je to poželjan ishod za SAD, to nije vitalni nacionalni interes zbog kojeg bi SAD trebao riskirati rat.