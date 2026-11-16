NADZOR POSLOVANJA
Revolut pod povećalom u europskoj državi: Utvrđeni ozbiljni propusti u sprječavanju pranja novca
Sud u Milanu odredio je u ponedjeljak jednogodišnji nadzor poslovanja financijsko-tehnološke tvrtke Revolut u Italiji zbog propusta u kontroli financijskih transakcija, koji su kriminalnim skupinama omogućili prikrivanje nezakonito stečenog novca.
U obrazloženju odluke na 39 stranica, koje je pregledao Reuters, milanski sud navodi ”ozbiljne nedostatke” u sustavu kontrole i sprječavanja pranja novca u Revolut Bank UAB-u.
Prema sudskoj odluci, nedostatne zaštitne mjere omogućile su 24 osobe pod istragom odnosno s presudama za različita kaznena djela prikrivanje financijskih transakcija ukupne vrijednosti 41,9 milijuna eura između 2021. i 2026. godine.
U istom su razdoblju druge banke prijavile 265 sumnjivih transakcija povezanih s tim osobama, dok Revolut nije prijavio nijednu, stoji u sudskoj odluci.
Tužitelji tvrde da je banka služila kao svojevrsni ”financijski rezervoar” za ozbiljne kriminalce, navodi Reuters.
Sud i milansko tužiteljstvo ocijenili su da propusti nisu bili izolirani slučajevi, već dio ”ustaljenog modela upravljanja koji se opetovano primjenjivao tijekom vremena”, pa nadležna tijela nisu mogla pravodobno otkriti i zamrznuti nezakonito stečena sredstva.
Dva povjerenika nadzirat će poslovanje tvrtke
Odluka o nadzoru odnosi se na Revolut Bank UAB sa sjedištem u Litvi, koji u Italiji posluje putem lokalne podružnice. Posluju u EU uz litavsku licencu i pod supervizijom Europske središnje banke i litavske središnje banke.
Krajnji je vlasnik Revolut Bank UAB-a Revolut Group Holdings Ltd. sa sjedištem u Velikoj Britaniji, napominje Reuters.
Tužitelji su naveli da grupa Revolut ima više od 50 milijuna klijenata širom svijeta i više od pet milijuna u Italiji i zauzima peto mjesto na ljestvici tvrtki za bankovne usluge po broju klijenata i prvo mjesto na ljestvici stranih banaka.
Sud je imenovao dva povjerenika koji će nadzirati poslovanje financijsko-tehnološke tvrtke.
Revolut mora provesti plan od 15 mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka, imenovati internog koordinatora u roku od pet dana te u roku od 60 dana dostaviti plan za poboljšanje sustava kontrole. Povjerenici moraju podnijeti prvo izvješće u roku od 30 dana, a cjelovitu procjenu sustava za sprječavanje pranja novca u roku od 90 dana. Sudska uprava trajat će godinu dana, uz povremene provjere provedbe mjera.
Kompanija nije predmet kaznene istrage i sudski nadzor obuhvaća isključivo njezino poslovanje u Italiji, uz očekivane nesmetane usluge građanima i poslovnim korisnicima.
Revolut je potvrdio da je upoznat s odlukom milanskog suda i najavio je punu suradnju s talijanskim vlastima. Poručili su da ozbiljno shvaćaju regulatorne obveze i kontrole za suzbijanje pranja novca te da kontinuirano ulažu u jačanje sustava za otkrivanje financijskog kriminala i timova zaduženih za usklađenost poslovanja s propisima.
Inspekcija otkrila više od milijun kršenja propisa
Sudskoj odluci prethodila je inspekcija talijanske financijske policije iz 2024. u kompaniji Revolut Digital Assets Europe, koja europskim korisnicima pruža usluge povezane s kriptovalutama.
U izvješću dovršenom u prosincu 2024. policija je navela više od milijun slučajeva kršenja propisa o provjeri klijenata i čuvanju podataka te 60 propusta u prijavljivanju sumnjivih transakcija. Izvješće je proslijeđeno talijanskom ministarstvu gospodarstva, koje još nije pokrenulo postupak izricanja administrativnih kazni.
Revolut kažnjen s 11,5 milijuna eura zbog obmanjivanja potrošača
Prije nekoliko mjeseci talijanski regulator za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača (AGCM) izrekao je Revolutu kazne od ukupno 11,5 milijuna eura, uz zaključak da je dovodio potrošače u zabludu informacijama o investicijskim uslugama.
Regulator je izrekao kaznu od pet milijuna eura tvrtkama Revolut Securities Europe UAB i Revolut Group Holdings Ltd, zaključivši da su prekršile propise o zaštiti potrošača budući da klijentima nisu pružile „jasne i sveobuhvatne informacije“ o dodatnim troškovima i ograničenjima ulaganja bez provizije.
Takva ulaganja uključuju i takozvane "dijelove" dionica koji se bitno razlikuju od "kompletnih" dionica, između ostalog i po riziku, pravima i mogućnosti prijenosa vlasništva, navode regulatori.
Još pet milijuna eura AGCM je tvrtkama izrekao zato što su „agresivno" pružale usluge i uskraćivale informacije, odnosno pružale su tek nejasne informacije“ o uvjetima i postupcima za obustavu, ograničavanje i blokiranje platnih računa.
Povrh 10 milijuna eura, regulatori su im naložili da plate kaznu od još 1,5 milijuna eura zato što nisu precizno navele uvjete i rokove za dobivanje talijanskog bankovnog računa umjesto litavskog.
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