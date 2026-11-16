Revolut pod povećalom u europskoj državi: Utvrđeni ozbiljni propusti u sprječavanju pranja novca

Revolut je potvrdio da je upoznat s odlukom milanskog suda i najavio je punu suradnju s talijanskim vlastima. Poručili su da ozbiljno shvaćaju regulatorne obveze i kontrole za suzbijanje pranja novca te da kontinuirano ulažu u jačanje sustava za otkrivanje financijskog kriminala i timova zaduženih za usklađenost poslovanja s propisima.