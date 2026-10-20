problemi u radu
Pao Revolut, korisnici diljem Europe ne mogu do novca: Problemi potvrđeni i u Hrvatskoj, oglasila se tvrtka
Korisnici Revoluta u više europskih zemalja prijavljuju probleme s pristupom računima, kartičnim plaćanjima i prijenosom novca.
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Problemi su počeli u utorak ujutro, a prema dostupnim izvještajima zahvatili su korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Rumunjskoj.
Iz tvrtke su potvrdili da je došlo do prekida koji utječe na više usluga te da njihovi inženjeri rade na otklanjanju problema.
„Možemo potvrditi da su novac i podaci svih naših korisnika sigurni”, poručili su iz Revoluta, uz ispriku korisnicima zbog poteškoća.
Britanski Guardian izvještava da bi prekid mogao biti povezan s problemima u infrastrukturi Google Clouda, koji je također prijavio poteškoće u svojoj europskoj regiji. Ta povezanost zasad nije konačno potvrđena kao uzrok Revolutova prekida.
Što se zasad zna?
- Mobilna aplikacija: Korisnici prijavljuju da je ne mogu otvoriti ili da dobivaju poruku o pogrešci.
- Kartična plaćanja: Dio korisnika navodi da im se transakcije odbijaju.
- Prijenosi novca: Prijavljeni su problemi sa slanjem novca i pristupom računima.
- Podizanje gotovine: Prema britanskim medijima, poteškoće su zahvatile i bankomate.
- Sigurnost novca: Revolut tvrdi da su novac i podaci svih klijenata sigurni.
Na službenoj stranici Revoluta za Hrvatsku trenutačno je označeno 30 djelomično nedostupnih usluga, među kojima su prijava u aplikaciju, kartična plaćanja, prijenosi novca i podizanje gotovine.
Za sada nema pouzdane informacije o tome kada će sve usluge ponovno normalno raditi.
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