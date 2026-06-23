revolut korisnici
Prevaranti sad na metu uzeli popularnu aplikaciju, pazite da vas ne opljačkaju!
Širi se nova prijevara s popularnom aplikacijom za transakcije novca. Ovoga puta prevaranti su se usmjerili na aplikaciju Revolut, koju mnogi koriste za beskontaktno plaćanje ili razmjenu novca među računima.
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Način prijevare gotovo je identičan mnogim već poznatim novčanim prijevarama – primite poziv od navodno nadležne osobe koja vas upozorava da postoji problem s vašim računom te vas hitno traži da izvršite određene transakcije kako biste zaštitili svoj novac.
U grupi Revolut Hrvatska na Facebooku jedan je korisnik podijelio svoje neugodno iskustvo kako bi upozorio druge na prijevaru, prenosi Dnevnik.hr.
"Nazvala me osoba koja se predstavila kao djelatnik odjela Revolut Security. Znali su moje podatke i zvučali su vrlo uvjerljivo. Rekli su mi da je moj Revolut račun ugrožen i da postoje sumnjive transakcije.
Stalno su me držali pod pritiskom i govorili da moram odmah reagirati jer će mi u protivnom blokirati račun na Revolutu. Pod izlikom zaštite računa, uvjerili su me da otvorim Google Meet / dijeljenje zaslona (screen sharing) kako bi me vodili kroz sigurnosnu provjeru", napisao je korisnik.
Lažni djelatnik upozorio ga je da će mu račun biti blokiran i sva sredstva zamrznuta te da više neće moći koristiti aplikaciju. Komunikacija je išla preko aplikacije Revolut te je sve izgledalo potpuno stvarno i legitimno, upozorava.
Na kraju su ga prevarili. Izvršene su transakcije prema platformama BingX i URPay, a ukupna je šteta oko 900 eura. Nakon što je prijavio prijevaru, Revolut mu je odbio povrat novca uz obrazloženje da je transakcije sam odobrio.
Uputio je upozorenje svim korisnicima:
- Revolut vas neće zvati običnim telefonskim pozivom
- Revolut nikad neće tražiti dijeljenje zaslona
- Revolut nikad neće tražiti uplatu radi verifikacije računa.
"Ako vas netko zove, stvara paniku, prijeti blokadom računa i traži hitne uplate, radi se o prijevari. Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi i profesionalni", napisao je korisnik u grupi.
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